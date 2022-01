[아시아경제 강나훔 기자] 한국거래소 코스닥시장위원회는 연이비앤티 연이비앤티 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 2,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,105 2022.01.05 15:30 장마감 관련기사 연이비앤티 "계열사로부터 64억원 배당…전자사업 부문 안정화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일[기로의 상장사]연이비앤티, 中 쑤저우 공장 일부 장부가치 반토막에 매각 이유는 close 주권의 상장폐지를 심의·의결했다고 5일 공시했다.

회사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 영업일 기준 15일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우 이의신청 만료일 경과 후 상장폐지 절차가 진행될 예정이다.

이의신청이 있는 경우 이의신청을 받은 날로부터 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최해 상장폐지 여부(개선기간 부여 여부 포함)를 결정할 예정이다.

