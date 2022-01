조달청, 전문건설업체 나라장터 입찰자격 ‘일제정비’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 나라장터에 등록된 5만6000여개 전뭄ㄴ건설업체의 입찰참가자격 등록정보를 일제정비 했다고 5일 밝혔다.

일제정비는 올해부터 시행하는 전문건설업 대업종화에 맞춰 업체가 개별적으로 나라장터 입찰참가자격을 변경 신청해야 하는 불편과 업무상 혼선을 막기 위해 실시됐다.

정비된 내용에는 우선 건설산업지식정보시스템(KISCON)에서 전문건설업체의 대업종 및 주력분야 정보를 나라장터 입찰참가자격 업종 정보에 통합된 대업종으로 추가하고 기존 업종은 주력분야로 전환 등록하는 것이 포함됐다.

다만 각 전문건설업체는 앞으로 입찰에 참여하기 전 나라장터에서 정비된 내용을 확인하고 사실과 다를 경우 건설업등록증 등 증빙자료를 첨부해 직접 입찰참가자격 변경 신청을 해야 한다.

조달청 강경훈 조달관리국장은 “전문건설업종 일제정비는 대업종화 시행과 관련된 시스템 개선의 첫 단계”라며 “조달청은 앞으로 공고, 투찰, 적격심사, 계약 부문에도 대업종화 개정내용을 반영해 조속히 서비스화 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

