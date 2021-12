文대통령, 코로나 거점병원 방문…"병상 확보가 일상회복 관건"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 24일 서울 마곡동 이화여자대학과 의과대학 부속 서울병원을 방문, 코로나19 병상확보 상황을 점검했다.

이대서울병원은 서울 소재 대학병원으로는 최초로 코로나19 거점전담병원으로 지정받은 병원이다.

문 대통령은 "병상을 확보하는 것이 우리가 일상회복으로 돌아갈 수 있는 중요한 관건"이라며 "하루 빨리 병상이 확충돼 일상으로 돌아갈 수 있도록 정부도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 문 대통령은 위중증 환자가 치료를 받는 병실을 둘러보고 김충종 감염내과 실장과 진예은 간호사의 설명을 들었다. 병실에서 의료진이 치료 중인 환자와 인터폰으로 대화를 나누는 장면도 지켜봤다.

김 교수는 "중증환자 중에서도 백신을 맞은 환자와 맞지 않은 환자의 차이가 많다. 백신 추가 접종을 꼭 해야 한다"고 하자, 문 대통령은 "이 부분은 언론이 잘 전달해달라. 의료진의 아주 간곡한 당부 말씀"이라고 답했다.

문 대통령은 "내일이 크리스마스고 곧 연말연초를 맞는다. 코로나 대응 현장에서 고생하는 의료진에게 특별한 감사를 표하기 위해 방문했다"며 "메리 크리스마스"라고 인사를 했다.

또 이날 동행한 권덕철 보건복지부 장관에게는 의료진의 고충을 언급하며 "의료진의 트라우마 해소 및 인센티브 제공에 노력해달라"고 주문했다.

