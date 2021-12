한컴 첫 인공위성 '세종1호', 스페이스X와 내년 6월 발사

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터(한컴)그룹이 국내 첫 지구 관측용 민간위성인 '세종 1호'를 내년 6월1일에 발사한다.

한컴그룹 계열사인 우주·항공 전문기업 한컴인스페이스는 미국의 민간우주기업 '스페이스X'와 세종1호 발사 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

세종1호는 스페이스X의 '팰컨9' 로켓을 이용해 미국 플로리다주 케이프 캐너버럴 우주센터에서 발사된다. 팰컨9은 스페이스X가 개발한 재사용 가능한 우주발사체로 위성적재물을 저궤도, 정지궤도에서 안착시킬 수 있다.

세종1호는 최근 영국 글래스고에 위치한 위성 설계·조립공장과 환경테스트 시험소에서 탑재체 연동 시험을 성공리에 마쳤다. 내년 4월 환경시험평가를 완료하면 예정대로 발사된다. 발사 후에는 한 달 간 시험테스트 과정을 거쳐 지구관측 영상분석 서비스를 제공한다는 계획이다.

한컴그룹은 세종1호를 시작으로 5호까지 순차적으로 위성 발사를 추진하고 사업 성장세에 따라 관측위성 뿐만 아니라 통신위성 등 50기 이상의 군집위성을 발사하고 운용할 예정이다. 현재 진행되고 있는 한국형 우주발사체(KSLV) 개발이 완료되면 국내에서 세종위성 시리즈를 발사할 수 있도록 사전 준비와 투자도 진행한다.

회사 측은 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 지상국과 저궤도위성(고도 500~600km)간 양방향 통신이 가능한 핵심 기술을 이전받아 군집위성 체계 운용에 필요한 위성통신 기술 고도화·상용화에 나선다.

최명진 한컴인스페이스 대표는 "뉴스페이스 시대를 맞아 저궤도위성을 활용한 통신·영상 데이터, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 위성 서비스 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "세종1호 발사를 시작으로 위성 관련 기술 국산화, 고도화를 통해 우주항공사업 경쟁력을 강화해나가겠다"라고 말했다.

