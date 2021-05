[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 기신정기=44억원 규모 현금배당 결정

◆ LS전선아시아=자회사 LS-VINA Cable & System Joint Stock Company의 118억 9,755만 원 규모 채무보증 결정

◆ 휴스틸=하청업체 근로자 코로나19 양성판정으로 인한 대구공장 생산중단. 방역조치 후 공장 재가동 예정

◆ LS전선아시아=자회사 LS-VINA Cable & System Joint Stock Company.에 대해 113억원 규모 금전대여 결정

◆ 태영건설=계열사 지엠파크에 대해 800억원 규모 채무보증 결정

◆ 코람코에너지리츠=보유자산 리밸런싱 및 투자재원 확보 목적으로 1025억원 규모 유형자산 양도 결정

◆ 유엔젤=성남시 율동근린공원(가칭) 내 편입토지 등에 대한 협의보상 목적으로 156억원 규모 유형자산 양도 결정

◆ SGC에너지=광동디엔씨에 대해 835억원 규모 채무보증 결정

◆ SGC에너지=267억원 규모 신재생에너지공급인증서(REC) 매매 공급 계약 체결

◆ 세종공업=자회사 세종멕시코에 대해 227억원 규모 채무보증 결정

◆ 세종공업=자회사 세종알라바마, 세종조지아에 대해 453억원 규모 채무보증 결정

◆ SK디앤디=300억원 규모 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사의 주식 취득 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr