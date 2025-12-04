[특징주]정부 주택 공급 기대감에 중소형 건설사 강세

4일 장 초반 중소형 건설주가 일제히 오르고 있다.

이날 오전 9시 56분 기준 코스닥 시장에서 상지건설 상지건설 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 9,840 전일대비 2,270 등락률 +29.99% 거래량 439,959 전일가 7,570 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 [건설위기 보고서]"50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통현대건설 52주 신고가…'공급 확대' 대선 공약에 기세 오른 건설株 전 종목 시세 보기 close 주식은 일일 최대 상승폭인 29.99% 오른 9840원에 거래되고 있다. 상지건설 주가는 개장과 동시에 상한가로 직행했다.

같은 시각 동신건설 동신건설 025950 | 코스닥 증권정보 현재가 22,350 전일대비 4,440 등락률 +24.79% 거래량 616,125 전일가 17,910 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 업계 최저 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 당일 OK!주택 공급 호재에도 '덤덤'…현대건설, 원전 수주로 반등할까[특징주]대법 파기환송에 '이재명 테마주' 동반 급락 전 종목 시세 보기 close (25.91%) KD KD 044180 | 코스닥 증권정보 현재가 686 전일대비 25 등락률 +3.78% 거래량 10,976,906 전일가 661 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 주택 공급 호재에도 '덤덤'…현대건설, 원전 수주로 반등할까코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞'"50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통 전 종목 시세 보기 close (5.75%) 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 3,330 전일대비 10 등락률 +0.30% 거래량 116,601 전일가 3,320 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 "50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통[e공시 눈에 띄네]다올인베스트먼트 매각 추진 조회공시(오후 종합)[특징주]'굿바이 힌남노'…태풍 수혜주 급락 전 종목 시세 보기 close (1.96%) 등도 오름세를 나타내고 있다.

유가증권시장에서도 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,689 전일대비 240 등락률 +16.56% 거래량 14,265,170 전일가 1,449 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 "50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통코스피, 기관 매수에 2410선까지 반등…코스닥 5% '급등'코스피, '검은 월요일' 이후 99일만에 2500선 붕괴…'코리아 런' 가속화 전 종목 시세 보기 close (20.15%) 한신공영 한신공영 004960 | 코스피 증권정보 현재가 11,760 전일대비 710 등락률 +6.43% 거래량 3,376,898 전일가 11,050 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 HUG 보증 들고온 LH…"미분양은 우리 책임, 안전·파업 지연은 증액 불가"(종합)[특징주]수도권 주택공급 대책에 금호건설 등 건설주 급등"3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 [건설위기 보고서] 전 종목 시세 보기 close (5.25%) 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 5,870 전일대비 140 등락률 +2.44% 거래량 55,082 전일가 5,730 2025.12.04 10:09 기준 관련기사 래미안·자이 간판 달아도…품질 총괄은 LH, 역량 시험대[LH민참아파트]HUG 보증 들고온 LH…"미분양은 우리 책임, 안전·파업 지연은 증액 불가"(종합)[특징주]수도권 주택공급 대책에 금호건설 등 건설주 급등 전 종목 시세 보기 close (2.09%) 등이 동반 강세다.

정부 주택 공급 확대 기대감이 투자심리를 자극한 것으로 보인다. 김이탁 신임 국토교통부 1차관이 취임하면서 주택 공급 확대와 건설산업 정상화 등에도 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다. 김 차관은 취임식에서 "국민이 원하는 입지에 양질의 주택이 충분히 공급된다는 믿음을 드릴 수 있도록 9·7 공급대책의 후속조치를 속도감 있게 이행하는 데 정부 역량을 총동원해야 할 것"이라고 밝힌 바 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



