12월 결산법인 상장사 54개사(코스피 12개사·코스닥 42개사)가 감사의견 거절 등 사유로 증시에서 퇴출될 위기에 처했다.

한국거래소. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

9일 한국거래소에 따르면 12월 결산 상장법인의 2025사업연도 사업보고서 제출을 마감한 결과 유가증권시장에서 12개사에 상장폐지 사유가 발생했다.

이스타코 이스타코 close 증권정보 015020 KOSPI 현재가 464 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 464 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매수에 사흘 만에 반등 코스피, 기관 매수에 2410선까지 반등…코스닥 5% '급등' [특징주]'尹 직무정지 필요' 한동훈 발언에 정치인 테마주 강세 전 종목 시세 보기 , 다이나믹디자인 다이나믹디자인 close 증권정보 145210 KOSPI 현재가 224 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 224 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 다이나믹디자인, 감사의견 '한정'…"영업·재무 안정성 문제 없어 거래재개 절차 착수" 다이나믹디자인 인도네시아 법인, 금호타이어 품질감사 및 공장 승인 획득 다이나믹디자인, 매출 801억 기록…전기 대비 28.2%↑ 전 종목 시세 보기 , STX STX close 증권정보 011810 KOSPI 현재가 3,530 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,530 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 공급망 전쟁 속 10년 만에 해외광물개발 허용…광물자원개발株 주목 STX, 서울회생법원에 회생·자율구조조정지원 프로그램 신청 STX, 유상증자·대주주 변경 추진…"새 성장 동력 확보" 전 종목 시세 보기 , 대호에이엘 대호에이엘 close 증권정보 069460 KOSPI 현재가 532 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 532 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 대호에이엘, 알루미늄 고부가 제품 및 이차전지 소재 확대 대호에이엘, 스칸듐 확보 투자로 미래 첨단소재 시장 선점 대호에이엘, 물적분할…진머티리얼즈 설립 전 종목 시세 보기 , 윌비스 윌비스 close 증권정보 008600 KOSPI 현재가 2,620 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,620 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 [특징주] 윌비스, 김문수 대선출마에 전병현 회장 경북고 동문 부각 강세 [특징주]조기대선 기대감에 취업·출산 관련주 '훨훨' [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 전 종목 시세 보기 , 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 close 증권정보 143210 KOSPI 현재가 1,199 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,199 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 핸즈코퍼레이션 종속회사, 1095억 규모 공급 계약 체결 핸즈코퍼레이션, 현대기아차에 400억원 규모 휠 공급계약 핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약 전 종목 시세 보기 , 광명전기 광명전기 close 증권정보 017040 KOSPI 현재가 932 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 932 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 [특징주]엔비디아 호실적에 韓전선·전력설비 관련주↑ 거래소, 광명전기에 불성실 공시법인 지정 예고 [특징주]구릿값↑·전력망 투자 확대‥전선株 고공행진 전 종목 시세 보기 등 7개사가 이번에 처음으로 감사인 의견 미달로 상장폐지 사유가 발생했다. 이들 상장사는 통보일로부터 15일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청 시 거래소가 개선기간 부여 여부를 결정할 수 있다.

금양 금양 close 증권정보 001570 KOSPI 현재가 9,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,900 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 금양, 1355억 규모 대출원리금 연체 사실 발생 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장 4050억 사우디 투자 걸린 임시주총…금양 소액주주 3% 결집 전 종목 시세 보기 , KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 close 증권정보 009440 KOSPI 현재가 756 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 756 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기 KC그린홀딩스, 주당 50원 현금배당 결정 [e공시 눈에 띄네]E1, 롯데케미칼과 5조1523억 규모 액화석유가스 매매 계약 체결(오후 종합) 전 종목 시세 보기 , 범양건영 범양건영 close 증권정보 002410 KOSPI 현재가 1,935 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,935 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 범양건영, 수원회생법원에 회생절차 개시 신청 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기 코스피, 1%대 강세 마감…우크라 종전 협상·관세 우려 해소 전 종목 시세 보기 , 삼부토건 삼부토건 close 증권정보 001470 KOSPI 현재가 347 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 347 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 특검, 도이치 주가조작 공범 기소…김건희와 공모 부당이득 잭폿이라더니 테마주였나…차갑게 식은 우크라이나 재건사업 디와이디, 삼부토건 분리 후 바이오 전문가 추가 영입 예정…임시주총 소집 전 종목 시세 보기 등 4개사는 2년 연속 감사인 의견 미달을 받았다. 이들 기업은 오는 14일 개선기간이 종료된 후 상장공시위원회 심의를 거쳐 상장폐지 여부가 결정될 예정이다.

3년 연속 감사의견 거절을 받은 한창 한창 close 증권정보 005110 KOSPI 현재가 1,254 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,254 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 한창, 비트인터렉티브 지분 25억원에 100% 취득 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기 한창그린홀딩스, 열분해설비 해외 추가 수주 전 종목 시세 보기 은 상장공시위원회에서 상장폐지가 결정돼 별도의 상장폐지 절차가 진행되지 않는다.

거래소는 이스타코, 대호에이엘, 핸즈코퍼레이션, 윌비스, 광명전기, 엑시큐어하이트론 엑시큐어하이트론 close 증권정보 019490 KOSPI 현재가 541 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 541 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 엑시큐어하이트론, 180억 규모 유상증자 결정 美엑시큐어 "1Q 분기보고서 SEC에 제출 완료" 하이트론 “美 바이오 사업 순항 중…현금 380억 이상 보유” 전 종목 시세 보기 , 진원생명과학 진원생명과학 close 증권정보 011000 KOSPI 현재가 697 전일대비 119 등락률 -14.58% 거래량 5,021,711 전일가 816 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 진원생명과학, 피부 흡인 기반 DNA 백신 전달 기술의 작동 원리 학술적으로 설명 진원생명과학, 개인 맞춤형 항암 핵산 백신 개발 본격화 진원생명과학, SFTS 예방 백신 'GLS-5140' 임상 재도전…2026년 내 식약처 승인 목표 전 종목 시세 보기 , 에이리츠 에이리츠 close 증권정보 140910 KOSPI 현재가 3,130 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,130 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 배당소득 분리과세 '막차' 논의…"배당 우등생 리츠 빠뜨리면 취지 퇴색"[부동산AtoZ] 서울부동산포럼, 내달 6일 창립기념세미나…리츠 시장 흐름 한눈에 리츠 108조원 사상 최대인데…이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세' 전 종목 시세 보기 등 8개사를 관리종목으로 신규 지정했다. 기존 관리종목 중 스타에스엠리츠 스타에스엠리츠 close 증권정보 204210 KOSPI 현재가 2,035 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,035 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 스타에스엠리츠 "빅페스타, 68억 제3자배정 유상증자 결정…대주주 적격성 충족" 배당소득 분리과세 '막차' 논의…"배당 우등생 리츠 빠뜨리면 취지 퇴색"[부동산AtoZ] 서울부동산포럼, 내달 6일 창립기념세미나…리츠 시장 흐름 한눈에 전 종목 시세 보기 , 이엔플러스 이엔플러스 close 증권정보 074610 KOSPI 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,110 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 이엔플러스, ‘AI 반도체’ 적용 가능한 신규 이차전지 방열 소재 2종 개발 이엔플러스, 아람코 자회사와 합작법인…업계 유일 드라이전극 기술 양산 이엔플러스, 전기차용 방열소재 사용 승인 전 종목 시세 보기 , KC코트렐 KC코트렐 close 증권정보 119650 KOSPI 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 918 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기 천국과 지옥 오가며 2500선 지킨 '코스피' KC코트렐, 144억 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 은 지정을 해제했다.

코스닥 시장에서는 42개사가 감사인 의견 미달 사유 발생으로 상장폐지 사유가 발생했다.

다원시스 다원시스 close 증권정보 068240 KOSDAQ 현재가 2,530 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,530 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 다원시스, 411억원 규모 유상증자…엔지니어링공제조합에 배정 [특징주]다원시스, 1138억 규모 철도차량 공급계약 해지 소식에 최저가 추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 , 롤링스톤 롤링스톤 close 증권정보 214610 KOSDAQ 현재가 2,290 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,290 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 더바이오메드 "종속회사 자료 미제공으로 반기보고서 의견거절" [특징주]더바이오메드, 최대주주 변경 소식에↑ [특징주]더바이오메드, AI·코로나19 확산 우려…'진단기술 부각' 전 종목 시세 보기 , 메디콕스 메디콕스 close 증권정보 054180 KOSDAQ 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,295 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 [특징주]'15대 1 무상감자' 메디콕스, 16%대↓ 코스피, 기관 순매도에 2620선으로 후퇴 메디콕스, 도로안전 토탈솔루션 업체 ‘스마트에어챔버’와 전략적 제휴 체결 전 종목 시세 보기 등 23개사가 이번에 처음으로 상장폐지 사유가 발생했다. 이들 기업은 상장폐지 통지일로부터 15영업일 내에 이의신청을 할 수 있고, 이 경우 차기 사업보고서 법정 제출 기한 다음 날부터 10일까지 개선기간이 부여된다.

올리패스 올리패스 close 증권정보 244460 KOSDAQ 현재가 1,651 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,651 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 올리패스, 50억 규모 제3자배정 유증 [특징주]올리패스, 근육에서 지방 태워주는 비만치료제 순항…"건강한 체형 유지효과" 올리패스, 진통제 임상2a상 중간 결과 유효성 확보 실패 전 종목 시세 보기 , 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 close 증권정보 196490 KOSDAQ 현재가 203 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 203 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 디에이테크놀로지, 104억원 규모 만기어음 부도 발생 [특징주]디에이테크놀로지, 흑연서 상온 초전도체 발견 논문…베트남 흑연 사업 부각↑ 디에이테크, AI 지능형 서비스 로봇 사업 가속화…테스트 운행 돌입 전 종목 시세 보기 , 삼영이엔씨 삼영이엔씨 close 증권정보 065570 KOSDAQ 현재가 764 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 764 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 삼영이엔씨, 남매 경영권 분쟁 재발…장녀의 임시주총 소집허가 소송 제기 거래소 "코스닥시장위, 삼영이엔씨 상장폐지 심의·의결" [특징주]선박전자장비 기업 삼영이엔씨 장초반 상한가↑ 전 종목 시세 보기 등 11개사는 2년 연속 감사의견 미달로 올해 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부가 결정될 예정이다.

테라사이언스 테라사이언스 close 증권정보 073640 KOSDAQ 현재가 654 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 654 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 테라사이언스, 불성실공시법인 지정 테라사이언스, 15억 유상증자…위플러스투자조합에 3자배정 테라사이언스, 30억원 유상증자...서진판지에 제3자배정 전 종목 시세 보기 , 노블엠앤비 노블엠앤비 close 증권정보 106520 KOSDAQ 현재가 411 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 411 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 노블엠앤비, 전남대학교와 업무협약 체결 [기로의상장사]노블엠앤비② ‘자본잠식’ 회사 194억에 인수 [기로의상장사]노블엠앤비①, ‘5년 적자’ 투비소프트 CB와 자사 CB 교환 전 종목 시세 보기 , 선샤인푸드 선샤인푸드 close 증권정보 217620 KOSDAQ 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,810 2026.04.09 12:10 기준 관련기사 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기 디딤이앤에프, 직원 협의체·가맹점주 성명서 발표…"현 경영진 지지, 함께 회사 지킬 것" 디딤이앤에프, HMR 신제품 출시 기념 설문 진행 전 종목 시세 보기 등 3년 이상 감사의견이 미달된 8개사는 기업심사위원회에서 상장폐지가 결정돼 별도의 상장폐지 절차가 없다.

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거래소는 17개사를 관리종목으로 신규 지정했고, 10개사는 지정을 해제했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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