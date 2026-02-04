[특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가

주요 금융지주들의 실적 발표를 앞두고 은행주들이 강세를 보이며 나란히 52주 신고가를 기록했다.

4일 오전 9시45분 현재 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 141,800 전일대비 3,000 등락률 +2.16% 거래량 567,105 전일가 138,800 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 KB국민은행, 비대면대출 부산 심사센터 개소장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중KB금융, 'K-엔비디아' 육성 1600억 모험자본 펀드 결성…"생산적금융 박차" 전 종목 시세 보기 close 은 전일 대비 2300원(1.66%) 오른 14만1100원에 거래되고 있다. 장중 14만5000원까지 올라 52주 신고가를 다시 썼다. 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 90,800 전일대비 2,800 등락률 +3.18% 거래량 755,925 전일가 88,000 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중법원 판결에도…홍콩 ELS 제재심, 3차까지 간다 전 종목 시세 보기 close 는 3.41% 오른 9만1000원을 기록 중이다. 장중 9만2500원까지 올라 52주 최고가를 경신했다. 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 32,200 전일대비 900 등락률 +2.88% 거래량 851,359 전일가 31,300 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 우리금융, 부산·경남 스타트업 지원 나서임종룡 우리금융 회장 "절박함 갖고 포용금융 추진"우리금융, 디노랩 서울7기 선발…"혁신 스타트업 지원" 전 종목 시세 보기 close 와 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 112,900 전일대비 2,700 등락률 +2.45% 거래량 325,224 전일가 110,200 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 [특징주]증권가 목표가 상향에...하나금융지주, 5%대 랠리하나카드, 영세 가맹점 매입대금 12兆 조기지급하나금융, 자사주 193만501주 소각…2000억 규모 전 종목 시세 보기 close 도 각각 2.72%, 2.36% 상승 중이다. 우리금융지주는 3만2600원까지 올라 52주 신고가를 기록했고 하나금융지주는 11만4400원으로 52주 최고가를 다시 썼다. 이밖에 JB금융지주 JB금융지주 175330 | 코스피 증권정보 현재가 28,150 전일대비 1,650 등락률 +6.23% 거래량 225,425 전일가 26,500 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 [클릭 e종목]“JB금융, 4분기 컨센 상회 실적 전망…배당매력 ↑”금융당국 ‘불호령’에 지배구조 손보는 지방금융백종일 JB금융 부회장, 취임 9일 만에 돌연 사임 전 종목 시세 보기 close , iM금융지주 iM금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 16,510 전일대비 510 등락률 +3.19% 거래량 271,917 전일가 16,000 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 [신년인터뷰]“지방에 양질 일자리 필요…지방은행 역할 키워야”금융당국 ‘불호령’에 지배구조 손보는 지방금융iM금융, 사외이사 예비후보자 주주추천제도 실시 전 종목 시세 보기 close , 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 600 등락률 +2.69% 거래량 603,109 전일가 22,300 2026.02.04 10:27 기준 관련기사 기업은행, CES2026서 스타트업 글로벌 진출 지원쿠팡파이낸셜 판매자대출 반년만 182억…담보·상환 '돈놀이' 논란[단독]기업은행, 지방 中企 살리기 나서…지원액↑·펀드 조성 전 종목 시세 보기 close 도 강세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

이번주 주요 금융지주의 실적 발표를 앞두고 주주환원 확대 기대감 등이 작용한 것으로 풀이된다. KB금융, 신한지주는 5일에, 우리금융지주는 6일에 각각 지난해 연간 실적을 발표할 예정이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



