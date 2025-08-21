[특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑

21일 오전 10시 5분 기준 코스닥 시장에서 혈액 및 암 진단 바이오업체 노을 노을 376930 | 코스닥 증권정보 현재가 2,200 전일대비 360 등락률 +19.57% 거래량 10,288,593 전일가 1,840 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 [알짜배기 지식재산]특허계 노벨상, 韓 5개사 이름 올려…中 다음 [특징주]노을, '특허계 노벨상' 기대감…WIPO 최종후보 선정1년 기다려도 못구하는 수천만원짜리 칩…테크기업들, 엔비디아 탈출의 꿈 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 20.65% 오른 2220원을 기록하고 있다. 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자이자 게이츠재단 이사장이 3년 만에 한국을 방문한 가운데 게이츠재단과의 인연이 주목받았기 때문으로 보인다.

노을은 혈액 및 암 진단 분야의 온디바이스 AI 솔루션 마이랩(miLab)을 생산·판매하고 있다. 토스트기 정도 크기의 장비에 노동집약적으로 수행되던 전문 인력의 도말, 염색 등 전처리 과정을 자동화했다. 또한, 전문 인력의 판독 업무를 인공지능 기술로 구현해 장비에 탑재했다. 검사 과정에서 사용자 개입을 최소화해 휴먼 에러(Human Error)로 인한 오류 가능성을 최소화하고, 인터넷 연결이나 클라우드 서버 활용 없이도 높은 신뢰성을 가진 인공지능 판독 결과를 확인할 수 있다. 현재 마이랩은 말라리아진단, 말초혈액도말검사, 자궁경부세포분석 3가지 솔루션을 제공하고 있다.

말라리아 제품 관련해서는 한국 질병관리청, 글로벌 제약사 노바티스, 미국 진단검사실 이노바(INOVA), 스위스 열대 및 공중 보건 연구소, 스페인 카를로스3세연구소 등에서 마이랩을 사용하고 있다. 한국 보건복지부(출자율 50%)와 빌게이츠재단(25%) 등이 출자한 국제보건기술연구기금(라이트재단)으로부터 2023년에 마이랩의 글로벌 임상연구 진행과 비용효과성 분석 연구를 위한 40억원의 기금을 지원받은 바 있다.

앞서 지난 20일 라이트재단은 서울에서 재단 평의회 회원사인 국내 제약·바이오 업체 대표들이 트레버 문델 게이츠재단 국제 보건 부문 회장과 간담회를 열었다고 밝혔다. 게이츠재단 회장이 라이트재단 회원사들과 대면 형태로 만나기는 2018년 라이트재단 설립 이후 이번이 처음이다. 재단은 비공개로 1시간가량 진행된 이번 간담회에서 게이츠재단의 국제 보건 투자 방향과 국내 바이오 업계의 백신, 치료제, 진단기기 등의 개발 진행 상황을 논의했다고 전했다. 이 자리에는 노을을 비롯해 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 14,130 전일대비 30 등락률 +0.21% 거래량 15,088 전일가 14,100 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 바이오니아 1Q 영업이익 43억원…작년 동기 대비 56.4%↑[클릭 e종목]"바이오니아, 코스메르나 성장 여부가 핵심" [특징주]바이오니아, 탈모 증상 완화 화장품 생산량 2배 증대 계획 강세 전 종목 시세 보기 close , 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 12,990 전일대비 420 등락률 -3.13% 거래량 928,362 전일가 13,410 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 [클릭 e종목]"유바이오로직스, 올해 실적 대폭 증가"[클릭 e종목]"유바이오로직스, 전세계 콜레라 급증…글로벌 유일 백신 공급"[클릭 e종목]“유바이오로직스, 대량 출하로 서프라이즈” 전 종목 시세 보기 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 15,500 등락률 +5.47% 거래량 302,136 전일가 283,500 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 [특징주]석유화학 구조개편 시동…관련주 상승세LG화학, '재활용 사회공헌 챌린지' 개최…폐플라스틱 사용처 발굴삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배 전 종목 시세 보기 close , 노을, 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 10,390 전일대비 140 등락률 +1.37% 거래량 55,107 전일가 10,250 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 1년새 시총 500조 증가…삼성전자 144조↑이동채 전 에코프로 회장 주식부호 '톱10' 진입…삼성家 1~4위 유지3분기까지 시총, SK·현대차 웃고 카카오 울었다 전 종목 시세 보기 close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 47,000 전일대비 1,200 등락률 -2.49% 거래량 105,381 전일가 48,200 2025.08.21 10:43 기준 관련기사 [특징주]SK바이오사이언스, 빌게이츠 방한에 3%대↑SK바이오사이언스, 베이비페어서 RSV 예방 캠페인 전개SK바이오사이언스 2분기 매출 1619억원 전 종목 시세 보기 close , 쿼드메디슨 등이 참여했다.

한편 지난해 노을은 16억원 매출에 225억원 당기순손실을 내 적자 폭을 키운 바 있다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



