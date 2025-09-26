HUG 보증 들고온 LH…"미분양은 우리 책임, 안전·파업 지연은 증액 불가"(종합)

LH 민간협력 거버넌스 포럼

삼성물산 등 60여개사 참석

하반기 5181가구 민간참여사업

공모 평가 심사위원 비중 80%

업계 "대형사에 유리한 구조"

한국토지주택공사(LH)가 올해 하반기 총 5181가구의 민간참여 공공주택건설사업(민참)을 직접 시행하며, 민간 부담을 덜기 위해 새로운 보증 상품을 마련하기로 했다. 민참 사업의 미분양 리스크로 인해 건설사 부담이 커지는 것을 막겠다는 것으로, 민간 참여를 높이기 위한 방안이다. 다만 최근 불거진 안전 우려에도 "안전 문제나 노조 파업 등으로 공사 기간이 연장되는 경우에도 사업비는 조정할 계획이 없다"고 못을 박았다.

한국토지주택공사(LH)가 25일 경기 성남시 LH 경기남부지역본부에서 개최한 'LH민간협력 거버넌스 포럼'에서 참석자들이 LH 발표를 경청하고 있다. 이날 행사에는 삼성물산·현대건설 등 건설사 60여개와 설계사 30여개 관계자가 참석했다. 최서윤 기자 AD 원본보기 아이콘

LH는 25일 경기 성남시 LH 경기남부지역본부에서 'LH 민간협력 거버넌스 포럼'을 열고 올 하반기 민참 추진 계획을 공개했다. 사업 대상지는 3기 신도시를 포함한 수도권 지구 4개, 총 8개 블록이다. 남양주왕숙2(1082가구), 부천대장(574가구), 인천계양(1216가구), 수원당수(2309가구) 등 총 5181가구, 사업비 1조2000억원 규모다. LH는 블록을 3개 패키지로 묶어 내달부터 사업자를 모집한다. 12월 사업자가 선정되면 내년 3월 주택사업(변경) 승인 신청을 거쳐 내년 6월 착공한다.

민참은 LH가 민간 건설사와 공동으로 시행하는 사업으로 민간 기술력과 브랜드를 활용해 공공주택을 공급하는 방식이다. LH 아파트에 민간 브랜드가 들어간다. 기존에는 건설사가 '수익배분형'과 '도급형' 중 하나를 선택할 수 있었지만, 9·7 대책 이후 민참은 전면 도급형으로 바뀐다. 분양 수익을 나누는 수익배분형과 달리 도급형은 건설사에 시공이윤만 지급한다.

이재명 정부의 첫 주택공급대책인 9·7 대책 핵심은 공공이 주도권을 쥐고 수도권 공급 물량을 대폭 늘리는 데 있다. 이를 위해 LH가 공공택지 매각 방식을 중단하고 직접 시행(도급형)으로 전환하는 방안을 담았다. 공공이 땅을 팔고 빠지는 과거 방식 대신 LH가 시행과 분양을 주도하며 공급 속도와 물량을 동시에 끌어올리겠다는 취지다.

자금조달에 HUG 보증 신규 도입

이날 LH는 이 사업에 참여하는 민간 건설사의 자금 부담을 덜기 위해 HUG 보증을 활용한 금융지원 제도를 새로 도입한다고 밝혔다. 민참 사업에서 미분양이 발생할 경우 민간 건설사의 자금 부담이 커지게 되는데, 이를 보조하기 위한 상품이다.

LH 사업에서 미분양이 발생할 경우, 건설사에 매달 지급해야 하는 공사비(기성)를 제때 주지 못할 수 있다. LH는 분양을 통해 받은 자금으로 공사비를 충당한다. 그런데 중도금이 기성보다 부족하면 건설사가 이를 먼저 메워야 한다. 준공 이후에는 LH가 이자까지 정산하지만, 일시적으로 건설사의 자금 부담이 커지게 되는 것이다.

LH는 이럴 경우 활용할 보증상품을 HUG와 준비 중이다. 분양수입 부족분의 100%까지 보증이 가능한 상품이다. 대출이율은 HUG가 검토 중이며 올 하반기 공모 물량 일부에 시범 적용될 예정이다.

안전·파업에 공기 늘어도 사업비 조정 계획 無

LH는 안전 문제나 노조 파업 등으로 공사 기간이 연장되는 경우에도 사업비를 조정할 계획이 없다고 밝혔다. LH는 "현장 관리, 안전 관리 등은 기본적으로 민간 사업자의 책임"이라며 "예외적으로 코로나19 같은 국가적 위기 등 예측 불가능한 상황에서는 정부 차원의 대책에 따라 조정이 가능할 수 있다"고 했다.

LH의 재무 건전성 악화가 직접 시행 물량 축소나 공사비 삭감으로 이어질 수 있다는 우려에 대해서는 선을 그었다. LH는 "지난해 2만4000가구, 올해 3만가구 등 공급을 늘려온 만큼 민참 물량은 오히려 확대될 것"이라고 답했다.

다만 직접 시행은 택지를 매각할 때처럼 즉시 보상비·조성비를 회수하지 못하고, 분양 대금으로 나중에 회수해야 해 자금 회수 시점이 늦어지는 부담이 따른다.

이에 대해 LH는 "민간 자금을 활용해 공공주택을 건설하는 방식으로 자금 부담을 줄이고, 건설사 신용등급에 따른 조달 금리 편차는 LH 보증 프로그램을 통해 보완할 것"이라며 "공사비 단가를 낮추거나 민참 물량을 줄이는 일은 없을 것"이라고 강조했다.

"민참은 결국 대형사 리그"

일부 중견 건설사들 사이에서는 "대형사 리그로 굳어지고 있다"는 불만이 터져 나왔다. 행사 직후 만난 한 중견 건설사 관계자는 "우리는 오늘 세부 정보를 들었는데 대형 건설사들은 이미 컨소시엄 구성을 마치고 3개 패키지 중 어디에 들어갈지도 준비했다고 하더라"며 "중견사는 컨소시엄에 끼기 위해 설계비 전액을 부담해서라도 참여 기회를 얻어야 할 지경"이라고 토로했다. 이어 "브랜드 경쟁력을 키우라고 하지만, 브랜드는 기회가 있어야 키울 수 있는 것"이라며 "진입 자체가 막혀 있는데 어떻게 경쟁하라는 건지 모르겠다"고 했다.

다른 중견 건설사 관계자는 "정비사업이나 민간사업 중심으로 활동해온 대형사들과 달리 중견사들은 LH 택지를 매입해 자체 시행하는 방식이 주류였다"며 "이제 LH가 택지 매각을 하지 않아 그 먹거리가 사라졌고 생존을 위해 민참으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 상황인데 현실적으로 쉽지 않다"고 설명했다.

공모 심사 구조에 대한 지적도 나왔다. 이 관계자는 "심사위원 평가 비중이 지나치게 크다 보니 결국 안면이 있는 대형사들이 유리하다는 말도 나온다"고 지적했다. 현재 민참 도급형 공모는 1000점 만점 가운데 가격 등 계량평가가 200점, 사업계획서 등 심사위원 정성평가가 800점으로 짜여 있다. 개발계획, 재무계획, 관리운영계획 같은 항목이 모두 정성평가에 포함된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



