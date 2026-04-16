객실승무원이 직접 비상탈출 등 교육

2014년부터 누적 참여자 30만8600여명 기록

제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,390 전일대비 120 등락률 +2.28% 거래량 314,773 전일가 5,270 2026.04.16 14:19 기준 관련기사 "1분기 331만명 이용" 제주항공 수송객 LCC 1위 제주항공·열린의사회, 라오스서 28번째 의료봉사 진행 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 전 종목 시세 보기 은 16일 국민 안전의 날을 맞아 서울 송파구 송파안전체험관에서 어린이와 청소년을 대상으로 '항공안전체험교실'을 운영했다고 16일 밝혔다.

제주항공 객실승무원이 서울시 송파구 송파안전체험관에서 진행된 ‘항공안전체험교실’에서 비상상황 발생시 구명조끼 착용 방법을 가르쳐 주고 있다. 제주항공 AD 원본보기 아이콘

제주항공은 아이들에게 항공안전에 대한 인식을 강화하고 현장 체험 기회를 제공하기 위해 이번 활동을 마련했다.

이번 항공안전체험교실에서는 제주항공 CSR 특화팀 소속 객실승무원들이 강사로 나서 기본적인 기내 안전 수칙을 비롯해 ▲좌석벨트 착용방법 ▲산소마스크 사용방법 ▲항공기 착수 시 구명복 사용법 ▲항공기 비상탈출 요령 및 비상슬라이드 탈출 체험 등 다양한 체험형 교육을 진행했다.

제주항공은 2014년부터 전국 초·중학교와 어린이·청소년 시설 등을 찾아 교육을 이어오고 있다. 올해 3월까지 항공안전체험교실 누적 참여자는 30만8600여명을 기록했다.

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제주항공 관계자는 "누구나 쉽게 이해하고 실행할 수 있는 항공안전교육을 통해 안전 강화에 대한 인식을 고취시키고 있다"며 "앞으로도 다양한 ESG 가치 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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