엄궁1구역 재개발

1061가구 일반분양

코오롱글로벌 코오롱글로벌 close 증권정보 003070 KOSPI 현재가 10,650 전일대비 150 등락률 -1.39% 거래량 22,621 전일가 10,800 2026.03.30 10:52 기준 관련기사 [특징주]원전 투자 기대감에…건설주 ↑ GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합) 코오롱글로벌, 켐트로닉스로부터 995억 규모 공사 수주 전 종목 시세 보기 이 부산 사상구 엄궁1구역 재개발 지역에 공급하는 '엄궁역 트라비스 하늘채' 견본주택을 내달 3일 열고 분양에 나선다고 30일 밝혔다.

이 단지는 엄궁동 일원에 지하 5층~지상 최고 36층, 총 1670가구 규모로 조성되는 초고층 아파트다. 이 가운데 전용면적 59~155㎡ 1061가구가 일반분양 물량이다. 입주는 2030년 2월 예정이다. 부산도시철도 사상~하단선 엄궁역(예정)과 직접 연결되는 직통역세권 입지라는 점이 특징이다. 부산 내 희소성이 높은 평지 대단지로 설계됐으며, 완료 시 인근 단지들과 함께 약 5000가구 규모의 브랜드 타운을 형성하게 된다.

부산 사상구 '엄궁역 트라비스 하늘채' 투시도. 코오롱글로벌 AD 원본보기 아이콘

단지 내에는 서부산 최초의 스카이라운지와 스카이 게스트하우스 등 고품격 커뮤니티 시설이 들어선다. 가구당 약 1.5대의 주차 공간을 확보했으며, 낙동강과 승학산을 조망할 수 있는 듀얼뷰(일부 가구)와 전 가구 전용 창고 제공 등 특화 설계를 적용했다. 엄궁대교(2030년 목표)와 승학터널이 개통되면 명지·녹산 국가산업단지 및 에코델타시티, 부산 도심으로의 접근성이 대폭 개선된다. 교육 환경으로는 엄궁초·중 등이 도보권에 있으며 기숙형 중학교와 자율형 공립고 설립도 추진 중이다.

청약 일정은 4월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 14일, 정당계약은 27일부터 29일까지 사흘간 이뤄진다. 1순위 청약은 모집공고일 기준 부산·울산·경남 거주 만 19세 이상 성년자라면 가능하다. 세대주와 세대원, 유주택자도 청약할 수 있다. 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금 기준을 충족해야 한다. 기존 당첨 이력이 있어도 청약은 가능하지만, 최근 2년 내 가점제 당첨자는 추첨제로만 신청할 수 있다.

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코오롱글로벌은 부산 사상역 맞은편에 엄궁역 트라비스 하늘채 견본주택을 개관할 계획이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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