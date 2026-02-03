SK케미칼, 경남제약과 '노즈알' 공동판매…"약국 영업 강화"

"비염 치료제 시장에서 효과적인 공급"

SK케미칼이 일반의약품(OTC) 사업 영역에서 타 제약사와 협업을 통해 약국 영업력을 강화한다.

SK케미칼은 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 620 전일대비 5 등락률 +0.81% 거래량 74,407 전일가 615 2026.02.03 09:30 기준 관련기사 한ㆍ미 조선업 협력 본격화…‘MASGA’ 수혜로 국내 조선주 중장기 모멘텀 강화경남제약 칼로, 현대인을 위한 다이어트 건기식 ‘칼로-나이트 Relax’ 업그레이드 출시경남제약, 자양강장 드링크 ‘자하생력액’ 1월 매출 전년比 26%↑ 전 종목 시세 보기 close 과 알레르기 비염 치료제 '노즈알연질캡슐'에 대한 공동 판매 계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 계약으로 경남제약은 기존 SK케미칼이 의약품 주문 플랫폼을 통해 유통하던 노즈알에 대한 약국 대상 영업·마케팅을 담당하게 됐다.

SK케미칼의 3세대 항히스타민제 성분의 알레르기 비염 치료제 '노즈알연질캡슐'. SK케미칼 AD 원본보기 아이콘

경남제약은 전국 11개 지점으로 구성된 영업조직과 폭넓은 약국 유통망을 보유하는 등 OTC 마케팅과 영업 분야에서 탄탄한 기반을 갖췄다. 비타민C 브랜드 '레모나'를 비롯해 자양강장제·인후염 치료제·무좀 치료제 등 다양한 약국 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있다. SK케미칼은 이번 협업을 통해 노즈알연질캡슐의 약국 유통 및 영업이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

노즈알연질캡슐은 펙소페나딘(Fexofenadine)을 주성분으로 하는 일반의약품으로 꽃가루, 집먼지 등으로 인한 알레르기 비염 증상 완화에 사용된다. 펙소페나딘은 기존 항히스타민제보다 졸음 등 진정 작용 발생 빈도가 낮은 약물로 평가된다. 간에 부담이 적다는 점도 장점이다.

박현선 SK케미칼 파마사업 대표는 "양사의 강점을 바탕으로 약국 현장에서의 접근성을 강화하고 비염 치료제 시장에서 입지를 확대해 나가겠다"고 말했다.





