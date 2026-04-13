15년째 아시아 전역 의료 공백 해소 기여

6개국 21개 도시서 2만5000건 진료

제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,080 전일대비 110 등락률 -2.12% 거래량 74,744 전일가 5,190 2026.04.13 10:06 기준 관련기사 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 제주항공, '대기예약 서비스' 도입…"취소 좌석 발생 시 자동 예약" 제주항공, 데이터 기반 항공안전 체계 고도화…"IOSA 인증 준비 마쳐" 전 종목 시세 보기 이 열린의사회와 함께 라오스에서 의료봉사활동을 펼치며 15년째 나눔 행보를 이어가고 있다.

제주항공 임직원과 열린의사회 소속 의료진 등 자원봉사자들이 라오스 방비엥에서 주민들을 진료하고 있다. 제주항공 AD 원본보기 아이콘

제주항공은 지난 9일부터 11일까지 3일간 라오스 방비엥 군립병원에서 28번째 의료봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다. 이번 활동에는 제주항공 임직원과 열린의사회 의료진, 일반인 봉사단 등 총 31명의 자원봉사자가 참여했다.

봉사단은 현지 주민들을 대상으로 내과, 치과, 한의과 등 다양한 과목의 무료 진료와 의약품 처방을 실시했다. 진료 외에도 아동들을 위한 페이스페인팅, 풍선아트, 미술활동 등 참여형 놀이 프로그램을 운영하며 현지인들과 교감하는 시간을 가졌다.

제주항공과 열린의사회는 2011년 업무협약을 맺은 이후 라오스, 베트남, 태국 등 제주항공이 취항하는 아시아 각 지역에서 의료봉사를 지속해 왔다. 이번 활동을 포함해 현재까지 총 6개국 21개 도시에서 2만5000건의 진료를 기록했다.

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제주항공 관계자는 "열린의사회와 15년째 이어온 따뜻한 동행이 의료사각지대에 놓인 해외 지역 주민들의 의료 공백을 해소하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 해외 봉사활동을 통해 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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