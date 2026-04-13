제주항공·열린의사회, 라오스서 28번째 의료봉사 진행
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15년째 아시아 전역 의료 공백 해소 기여
6개국 21개 도시서 2만5000건 진료
제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,080 전일대비 110 등락률 -2.12% 거래량 74,744 전일가 5,190 2026.04.13 10:06 기준 관련기사 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 제주항공, '대기예약 서비스' 도입…"취소 좌석 발생 시 자동 예약" 제주항공, 데이터 기반 항공안전 체계 고도화…"IOSA 인증 준비 마쳐" 이 열린의사회와 함께 라오스에서 의료봉사활동을 펼치며 15년째 나눔 행보를 이어가고 있다.
제주항공 임직원과 열린의사회 소속 의료진 등 자원봉사자들이 라오스 방비엥에서 주민들을 진료하고 있다. 제주항공
제주항공은 지난 9일부터 11일까지 3일간 라오스 방비엥 군립병원에서 28번째 의료봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다. 이번 활동에는 제주항공 임직원과 열린의사회 의료진, 일반인 봉사단 등 총 31명의 자원봉사자가 참여했다.
봉사단은 현지 주민들을 대상으로 내과, 치과, 한의과 등 다양한 과목의 무료 진료와 의약품 처방을 실시했다. 진료 외에도 아동들을 위한 페이스페인팅, 풍선아트, 미술활동 등 참여형 놀이 프로그램을 운영하며 현지인들과 교감하는 시간을 가졌다.
제주항공과 열린의사회는 2011년 업무협약을 맺은 이후 라오스, 베트남, 태국 등 제주항공이 취항하는 아시아 각 지역에서 의료봉사를 지속해 왔다. 이번 활동을 포함해 현재까지 총 6개국 21개 도시에서 2만5000건의 진료를 기록했다.
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제주항공 관계자는 "열린의사회와 15년째 이어온 따뜻한 동행이 의료사각지대에 놓인 해외 지역 주민들의 의료 공백을 해소하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 해외 봉사활동을 통해 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
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