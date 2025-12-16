중장기 성장동력 확보한 조선업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이었다면

조선업은 수주 기대감에 따라 기업가치가 움직인다. 단기 LNG 운반선 수주는 이미 시장에 충분히 반영돼 있어 추가 수주가 단기 주가에 큰 영향을 주기 어렵지만, 장기 군함 프로젝트는 내년 이후 실적 성장과 기업가치 확대의 기회로 작용할 전망이다.

캐나다·중동·태국 등 다수 장기 특수선 프로젝트가 순차적으로 진행 중이며, 수주가 성공하면 장기간 안정적인 매출과 실적 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다. 내년 조선주는 안정적 단기 프로젝트와 장기 성장 기회를 동시에 갖춘 구조 속에서 투자자 관심을 모을 가능성이 높다.

