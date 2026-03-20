[특징주]원전 투자 기대감에…건설주 ↑

원자력 발전소 투자 기대감에 건설주가 일제히 상승하고 있다.

20일 오전 11시 14분 기준 DL이앤씨 DL이앤씨 close 증권정보 375500 KOSPI 현재가 63,500 전일대비 11,600 등락률 +22.35% 거래량 1,814,877 전일가 51,900 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 악화한 중동 정세, 국내 건설주 여파는…"단기 투자심리 부정적" "빨간 넥타이 부대 20여명 대동"…'재건축 최대어' 압구정에 승부 건 건설사[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 는 전 거래일 대비 22.64%(1만1750원) 오른 6만3650원에 거래되고 있다. GS건설 GS건설 close 증권정보 006360 KOSPI 현재가 30,700 전일대비 4,750 등락률 +18.30% 거래량 5,789,135 전일가 25,950 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 '9억 로또' 영등포자이…2가구 '줍줍'에 20만명 몰려 [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 악화한 중동 정세, 국내 건설주 여파는…"단기 투자심리 부정적" 전 종목 시세 보기 (+19.46%), 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 19,300 전일대비 3,130 등락률 +19.36% 거래량 70,933,486 전일가 16,170 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 가덕도신공항 부지 찾은 대우건설 대표 "전사 역량 결집해 공사 수행" 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 (+18.86%), 계룡건설 계룡건설 close 증권정보 013580 KOSPI 현재가 29,900 전일대비 4,100 등락률 +15.89% 거래량 376,003 전일가 25,800 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 서울시·계룡건설, 서울국제정원 박람회 기업동행정원 조성 맞손 GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합) 해외선 '잭팟' 국내선 '부도 공포'…건설판 "살아남은 게 기적"[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 (17.83%), 금호건설 금호건설 close 증권정보 002990 KOSPI 현재가 5,610 전일대비 685 등락률 +13.91% 거래량 1,201,979 전일가 4,925 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 "빨간 넥타이 부대 20여명 대동"…'재건축 최대어' 압구정에 승부 건 건설사[부동산AtoZ] 서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나[부동산AtoZ] 금호건설, 944억 규모 전주 효자동 지주택 신축공사 수주 전 종목 시세 보기 (+14.52%), 코오롱글로벌 코오롱글로벌 close 증권정보 003070 KOSPI 현재가 11,590 전일대비 1,100 등락률 +10.49% 거래량 532,298 전일가 10,490 2026.03.20 11:29 기준 관련기사 GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합) 코오롱글로벌, 켐트로닉스로부터 995억 규모 공사 수주 이규호 코오롱 부회장, 첫 계열사 지분 매입…리밸런싱 드라이브 전 종목 시세 보기 (+12.2%) 등 건설주가 일제히 강세다.

국내 건설사의 미국 원전 시장 진출에 대한 기대감으로 건설주가 오르고 있다는 분석이다.

최근 정부의 3500억달러 규모 대미 투자가 본격화했다. 지난 17일 '한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'(대미투자특별법)'이 국무회의를 통과했다. 이 법에 따르면 미국이 상호관세를 15%로 낮추는 대신 한국은 1500억달러를 조선업에, 나머지 2000억달러는 에너지·반도체·핵심광물 등 전략산업에 투자하기로 했다.

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제1호 투자 프로젝트로 원전이 유력하게 거론된다. 미국이 인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 수요에 대응하기 위해 원전을 늘리고 이어서다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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