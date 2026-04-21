전고점 근접한 코스피에 곡소리 나는 곱버스

지수 하락에 두 배로 베팅하는 '곱버스' ETF

지난주 ETF 하락률 1~5위 싹쓸이

주가 52주 최저 수준으로 떨어져

코스피 전쟁 충격서 회복 중…곱버스 추가 하락

코스피가 전쟁 충격에서 벗어나며 전고점에 근접하면서 코스피 하락에 두 배로 베팅하는 '곱버스(2배 인버스)' 상장지수펀드들의 주가가 올들어 최저 수준으로 떨어졌다. 중동발 지정학적 불확실성이 여전한 상황에서도 면역력이 생긴 코스피가 상승세를 지속할 것으로 예상됨에 따라 곱버스 ETF의 수익률은 더 떨어질 것으로 전망된다.

21일 한국거래소에 따르면 지난주 ETF 등락률 최하위는 곱버스들이 차지했다. KIWOOM 200선물인버스2X KIWOOM 200선물인버스2X close 증권정보 253230 KOSPI 현재가 185 전일대비 7 등락률 -3.65% 거래량 850,779 전일가 192 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 '지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니] 코스피 랠리에 곱버스 투자자 ‘끙끙’ 하락장에 나홀로 신난 '인버스 ETF' 전 종목 시세 보기 가 13.90% 하락해 가장 큰 폭으로 빠졌고 TIGER 200선물인버스2X TIGER 200선물인버스2X close 증권정보 252710 KOSPI 현재가 204 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 27,921,979 전일가 204 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 [ETF 투자시계]돌아온 건 외국인인데…상승 베팅한 건 기관 하락장엔 마이너스 베팅…인버스 ETF에 쏠린 투심 ETF=TIGER?.. 5%p 차이 '벽' 깨졌다 전 종목 시세 보기 -12.07%, KODEX 200선물인버스2X KODEX 200선물인버스2X close 증권정보 252670 KOSPI 현재가 191 전일대비 2 등락률 -1.04% 거래량 2,379,865,468 전일가 193 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 '지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니] 외국인·기관 코스피 상승에 베팅…개인은 '코스닥' 지수 하락에 베팅하는 투자자들 전 종목 시세 보기 -11.87%, PLUS 200선물인버스2X PLUS 200선물인버스2X close 증권정보 253160 KOSPI 현재가 396 전일대비 5 등락률 -1.25% 거래량 308,498 전일가 401 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 '지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니] 헬스케어株 '노다지'에서 'NO답'으로? 하락장에 나홀로 신난 '인버스 ETF' 전 종목 시세 보기 -11.67%, RISE 200선물인버스2X RISE 200선물인버스2X close 증권정보 252420 KOSPI 현재가 196 전일대비 1 등락률 -0.51% 거래량 1,550,665 전일가 197 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 '지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니] 코스피 랠리에 곱버스 투자자 ‘끙끙’ 하락장에 나홀로 신난 '인버스 ETF' 전 종목 시세 보기 -11.66%를 기록하며 하락률 1~5위가 모두 곱버스였다. 이들 종목은 지수 하락 시 2배의 수익을 얻지만 반대로 지수가 상승하면 2배의 손실을 입게 된다.

지난주 코스피는 5.68%, 코스피 200은 5.99% 각각 상승했다.

주말 동안 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되면서 중동발 지정학적 이슈가 다시 확대되는 모습을 보였으나 전일 증시는 상승세를 보이며 전고점에 한 발짝 더 다가섰다. 이에 곱버스 ETF들은 줄줄이 52주 신저가를 기록했다.

KIWOOM 200선물인버스2X는 이날 장중 184원으로 52주 신저가를 기록했고 KODEX 200선물인버스2X는 장중 188원까지, TIGER 200선물인버스2X는 장중 198원, PLUS 200선물인버스2X은 장중 390원, RISE 200선물인버스2X는 191원까지 하락하며 각각 52주 신저가를 갈아치웠다.

이란 전쟁에 따른 낙폭을 거의 만회한 코스피의 상승세가 이어질 것으로 예상됨에 따라 이들 곱버스 ETF들은 추가 하락이 불가피할 것으로 보인다.

이상연 신영증권 연구원은 "이미 시장에서는 지정학 리스크 고조는 더 이상 새로운 변수라기보다는 '반복적으로 가격에 반영돼 온 이벤트'에 가까운 상황"이라며 "글로벌 증시는 이미 4월을 기점으로 반등세를 이어가고 있으며 모멘텀 및 펀더멘털(기초체력) 중심의 장세로 재편되고 있어 향후 변동성이 확대되더라도 지수의 하단이 견고할 것으로 전망한다. 국내 증시는 실적 모멘텀을 반영하며 전고점 경신 시도에 나설 가능성이 높다"고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 "현재 코스피는 지정학적 리스크에 가려져 있던 주요 산업·업종들의 업황, 실적 개선을 반영중"이라며 "삼성전자 어닝 서프라이즈 이후 반도체 업종의 실적 전망이 레벨업 된 상태로, 코스피 선행 주가수익비율(PER)은 7.55배에 불과해 코로나 시기의 저점(7.52배) 수준이다. 밸류에이션 정상화만으로도 사상 최고치 경신 행진을 이어갈 수 있는 상황"이라고 짚었다.

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곱버스 ETF들의 추가 하락이 예상되는 만큼 투자자들의 손실도 더 확대될 것으로 우려된다. ETF체크에 따르면 지난 한 달간 개인은 KODEX 200선물인버스2X를 1403억원 순매수했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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