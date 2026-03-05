튀르키예 적신월사 JV와 라이선스 계약

혈장분획제재 생산 인프라 구축

9년간 기술료…프로투루크 지분 15% 확보

SK플라즈마가 튀르키예 정부와 추진 중인 혈장분획제제 자급화 프로젝트를 통해 역대 최대 규모의 기술수출 성과를 거뒀다.

SK플라즈마는 지난 3일 프로투루크와 총 6500만유로(약 1091억원) 규모의 기술 이전 및 라이선스 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. 이는 2015년 SK플라즈마 설립 이후 개별 계약 기준 최대 규모의 라이선스 계약이다. 계약금은 1000만유로(약 168억원)로, 나머지 5500만유로(약 923억원)는 9년 동안 분할해 받는 형태다.

김승주 SK플라즈마 대표(오른쪽부터), 파트마 메리치 적신월사 총재, 일리야스 하심 키즐라이 야트림 대표가 기술이전 계약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. SK플라즈마 AD 원본보기 아이콘

프로투루크는 튀르키예 적신월사와 혈장분획제제 생산 플랜트 구축을 위해 설립한 지난해 11월 설립된 합작법인(JV)이다. 이번 계약에 따라 SK플라즈마는 프로투루크에 향후 건설될 튀르키예 제조시설에서 제품을 생산할 수 있도록 라이선스를 부여하고 연구개발(R&D) 및 생산 관련 기술을 이전하기로 했다. 아울러 프로투루크 지분 15%도 확보하게 된다. 경영성과에 따른 배당도 받을 수 있는 구조다.

SK플라즈마는 튀르키예 현지 법인에 기술 이전을 신속하게 추진해 생산 인프라를 빠르게 구축할 방침이다. 이곳에 안동공장 운영으로 축적한 제조·생산·품질관리 시스템을 단계적으로 이전할 예정이다. 기술 전수 매뉴얼을 기반으로 기술 이전 절차를 표준화하고 이전 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 체계적으로 관리해 나갈 예정이다.

앙카라 추부크 지역 연 60만ℓ 규모의 생산시설이 완공되면 튀르키예는 기존에 100% 수입에 의존하던 알부민, 면역글로불린 등 필수 의약품을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖추게 될 전망이다.

김승주 SK플라즈마 대표는 "튀르키예 국민 의약품 접근성 강화 및 사회 안전망 구축을 위해 튀르키예 정부와 협력을 확대하는 한편, 자급화 솔루션이 필요한 지역으로 사업을 확장해 국가 간 의료 시스템 불균형 해소에 기여하겠다"고 말했다.

한편 SK플라즈마는 경북 안동에 위치한 혈장분획제제 생산 설비 구축과 운영·시스템 기술을 바탕으로 필수의약품 자급화가 필요한 국가를 대상으로 현지 공장 구축 및 기술이전을 추진하는 형태의 글로벌 사업을 추진하고 있다.

