예탁원, 다음달 상장주식 50개사 의무보유등록 해제

한국예탁결제원은 31일 다음달 상장주식 50개사 3억6300만주의 의무 보유등록이 해지될 예정이라고 밝혔다.

의무 보유등록은 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 소유한 주식을 일정 기간 예탁원에 처분이 제한되도록 전자 등록하는 것을 말한다.

유가증권시장에서는 명인제약 명인제약 close 증권정보 317450 KOSPI 현재가 54,200 전일대비 1,100 등락률 -1.99% 거래량 7,545 전일가 55,300 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 명인제약, 당기순이익 814억원…전년比 19%↑ 삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것' 연말까지 대형 IPO 대기… 벤처투자 선순환 기대 전 종목 시세 보기 , 성안머티리얼스 성안머티리얼스 close 증권정보 011300 KOSPI 현재가 318 전일대비 9 등락률 -2.75% 거래량 153,618 전일가 327 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 성안머티리얼스, 영업손실 크게 줄여…수익성 개선·신사업 확대 본격화 [특징주]"美 희토류 재고 2개월치" 보도에…관련주 강세 [특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등 전 종목 시세 보기 , 케이지모빌리티, 세기상사 세기상사 close 증권정보 002420 KOSPI 현재가 5,270 전일대비 150 등락률 -2.77% 거래량 11,424 전일가 5,420 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 [특징주]세기상사 장초반 상한가↑ 기록 세기상사, 충무로 대한극장 영업 종료…‘슬립노모어’로 재탄생 코스피, 외국인 홀로 순매수에 2700선 방어 전 종목 시세 보기 등 4개사 1억4124만주의 등록이 풀린다.

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코스닥 시장에서는 큐라티스 큐라티스 close 증권정보 348080 KOSDAQ 현재가 965 전일대비 15 등락률 -1.53% 거래량 53,467 전일가 980 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 횡보장에도 '신바람'…비만치료株, 글로벌 활로에 '上' 인벤티지랩, 큐라티스 경영권 인수…GMP 확보 및 사업역량 강화 [특징주]큐라티스, 최대주주 대상 유증 결정에 상한가 전 종목 시세 보기 , 아이로보틱스 아이로보틱스 close 증권정보 066430 KOSDAQ 현재가 1,887 전일대비 49 등락률 -2.53% 거래량 263,348 전일가 1,936 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-23일 [e공시 눈에 띄네]두산에너빌리티, 5400억원 규모 사우디 열병합발전소 공사 수주 등(종합) [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 전 종목 시세 보기 , 크레오에스지 크레오에스지 close 증권정보 040350 KOSDAQ 현재가 742 전일대비 45 등락률 -5.72% 거래량 81,534 전일가 787 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 크레오에스지, VSV 기반 메르스 백신 사우디 특허 확보…SUV-MAP 기술력 입증 크레오에스지, 에이즈백신 'SAV001' 임상 2상용 시료 생산 순항 크레오에스지, 알테오젠과 물질이전계약(MTA) 체결 전 종목 시세 보기 , 아이엠비디엑스 아이엠비디엑스 close 증권정보 461030 KOSDAQ 현재가 6,580 전일대비 30 등락률 -0.45% 거래량 27,970 전일가 6,610 2026.03.31 10:04 기준 관련기사 아이엠비디엑스, 'ASCO GI 2026'서 AI 기반 조기진단 최신 연구 성과 공개 아이엠비디엑스, 캔서파인드 선별 가능 암종 12종으로 확대 아이엠비디엑스, ESMO서 조직 없는 액체생검 기반 MRD 기술 공개 전 종목 시세 보기 등 46개사 2억2176만주가 해제된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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