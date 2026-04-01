인터넷은행 'IT 내부통제 간담회'

"내부통제 미흡으로 대형사고 나면 엄정조치"

금융감독원이 카카오뱅크 카카오뱅크 close 증권정보 323410 KOSPI 현재가 24,400 전일대비 450 등락률 +1.88% 거래량 306,373 전일가 23,950 2026.04.01 10:44 기준 관련기사 케이뱅크 주가 흐름에 찬물 끼얹은 대주주 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 투자 난이도 높아지네...신용미수대환 자금이 필요하다면? 전 종목 시세 보기 , 토스뱅크, 케이뱅크 케이뱅크 close 증권정보 279570 KOSPI 현재가 6,070 전일대비 100 등락률 +1.68% 거래량 1,223,994 전일가 5,970 2026.04.01 10:44 기준 관련기사 케이뱅크 주가 흐름에 찬물 끼얹은 대주주 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 해결 전 종목 시세 보기 등 인터넷은행과 계열 증권사를 소집해 정보기술(IT) 내부통제 강화를 당부했다.

서울 여의도 금융감독원 본원 앞 돌간판. 금감원 AD 원본보기 아이콘

금감원은 1일 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크, 카카오페이 카카오페이 close 증권정보 377300 KOSPI 현재가 50,400 전일대비 1,550 등락률 +3.17% 거래량 108,738 전일가 48,850 2026.04.01 10:44 기준 관련기사 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 카카오페이손보, 업계최대 보장 '펫보험' 출시 남들보다 늦었다고? 4배 투자금으로 따라가면 금방...금리는 연 5%대 전 종목 시세 보기 증권, 토스증권 등 5개 은행·증권사 최고정보책임자(CIO)와 감사담당자를 대상으로 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이종오 금감원 디지털·IT 담당 부원장보는 "인터넷은행들은 성장 규모에 걸맞은 수준의 IT 안정성과 사고예방체계를 보다 견고히 구축해야 한다"며 "최근 전산사고가 주로 기본통제 미흡으로 발생하고 있어 IT 부문 감사 등 자율적인 통제 활동을 적극 수행해 유사사고가 재발하지 않도록 각별히 노력해 달라"고 당부했다.

금감원은 이날 인터넷은행 등의 IT 내부통제 강화를 위해 신규 기능 도입·업데이트 시 사전 영향을 분석하고, 제3자 검증 등을 실시하도록 요청했다.

거래량 급증에 대비해 긴급 전산 자원 증설 등 실효성 있는 비상대응 계획이 작동될 수 있도록 재점검하도록 했다.

아울러 전산장애 등 사고 발생 시에는 신속한 시스템 복구와 함께 금융소비자에게 대체수단과 피해보상 등을 적극 안내하도록 하고, 디도스·랜섬웨어 등 사이버 공격 가능성에도 철저히 대비하도록 당부했다.

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금감원 관계자는 "IT 사고 재발방지 및 금융소비자 보호를 위해 사전 예방 중심으로 감독·검사 체계를 전환할 것"이라며 "향후 기본적인 내부통제 미흡으로 대형 전산사고가 발생하는 경우 엄정하게 조치해 나갈 계획"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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