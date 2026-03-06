[특징주]SK이터닉스, 글로벌 투자사 KKR 인수 소식에 10%↑

SK디스커버리 SK디스커버리 close 증권정보 006120 KOSPI 현재가 53,700 전일대비 400 등락률 -0.74% 거래량 16,036 전일가 54,100 2026.03.06 10:08 기준 관련기사 SK플라즈마, 튀르키예에 1100억 기술수출…"역대 최대 규모" SK케미칼, 경남제약과 '노즈알' 공동판매…"약국 영업 강화" LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 가 자회사 SK이터닉스 SK이터닉스 close 증권정보 475150 KOSPI 현재가 26,000 전일대비 2,050 등락률 +8.56% 거래량 841,547 전일가 23,950 2026.03.06 10:08 기준 관련기사 주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면 분위기 좋을 땐 자금력이 경쟁력? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]SK이터닉스, KKR 인수 소식에 23%↑ 전 종목 시세 보기 지분 전량을 글로벌 투자사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각하기로 하자 SK이터닉스 주가가 10% 급등했다.

6일 오전 10시3분 기준 SK이터닉스는 전 거래일 대비 2550원(10.65%) 오른 2만6500원에 거래됐다.

SK디스커버리는 이날 이사회를 열고 회사가 보유한 자회사 SK이터닉스 주식 1045만5825주를 KKR이 운용하는 펀드가 설립한 법인에 매각하기로 결정했다. 이는 SK디스커버리가 보유한 지분 전량(30.98%)에 해당하며 처분 금액은 2478억원이다. SK이터닉스 지분 12.52%를 보유한 한앤컴퍼니도 전량인 422만5455주를 1001억원에 매각하기로 했다. SK디스커버리는 이번 결정이 대규모 투자가 필요한 신재생 에너지 사업 특성을 고려한 것이라고 설명했다.

