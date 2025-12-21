SK넥실리스, 배터리업계 최초 국제 ESG 인증 '카퍼마크' 획득

국제 ESG 인증 카퍼마크 최신 기준 획득

ESG 핵심 요소 전반 ‘완전 충족’으로 통과

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 1,200 등락률 -1.14% 거래량 179,016 전일가 105,200 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 [특징주]SKC, 자회사 2000억 배상 소식에 5%대↓SKC 임원 인사, 조직 간결화로 실행력↑…본원 경쟁력 확보SKC, 3분기 영업손실 528억원…적자 폭 개선 전 종목 시세 보기 close 의 동박 사업 투자사 SK넥실리스가 배터리 업계 최초로 국제 ESG 인증인 카퍼마크(Copper Mark)를 획득했다. 특히 동박 제조기업 중에서는 처음으로 카퍼마크의 최신 기준을 충족하며 글로벌 지속가능경영 체계 수준을 공식적으로 인정받았다.

SK넥실리스의 동박 생산 모습. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

SK넥실리스는 지난 2023년 12월 카퍼마크 획득을 추진한 이후 약 2년만에 현장 실사와 전문가 검증을 포함한 모든 절차를 신속하게 마무리하며, 지난달 카퍼마크를 공식 획득했다고 21일 밝혔다.

카퍼마크는 글로벌 구리 산업계의 대표적인 ESG 인증제도로, 완성차 기업과 배터리 제조사 등이 공급망의 지속가능경영 체계를 검증하기 위해 사용하는 글로벌 구리 밸류체인의 ESG 표준이다.

최근 글로벌 배터리 공급망 전반에서는 원재료 조달 단계부터 ESG 리스크를 사전에 검증하려는 움직임이 확산하고 있으며 구리를 포함한 핵심 소재에 대해서도 공신력 있는 ESG 검증을 거친 파트너에 대한 선호가 뚜렷해지는 추세다.

SK넥실리스가 이번에 획득한 카퍼마크는 위험준비평가(RRA) 3.0으로, 환경, 인권, 안전보건, 기업윤리, 지역사회, 거버넌스 등 총 32개 ESG 핵심 요소 전반에 대한 기업의 리스크 관리 체계와 운영 수준을 종합적으로 평가하는 최신 실사 기준이다. SK넥실리스는 해당 기준에서 모든 항목을 최고 수준인 '완전 충족(Fully Meet)'으로 통과했다.

이번 인증을 통해 SK넥실리스는 글로벌 고객사가 요구하는 수준의 ESG 검증 기준을 충족하고 업계 전반에서 확대되고 있는 책임 있는 구매 요구에 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 확보했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>