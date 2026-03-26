김 대표 주주간담회 직접 진행

경영 현황 소통·신사업 미래 비전 공유

SKC SKC close 증권정보 011790 KOSPI 현재가 99,400 전일대비 2,700 등락률 -2.64% 거래량 82,517 전일가 102,100 2026.03.26 14:01 기준 관련기사 SK넥실리스, 배터리업계 최초 국제 ESG 인증 '카퍼마크' 획득 [특징주]SKC, 자회사 2000억 배상 소식에 5%대↓ SKC 임원 인사, 조직 간결화로 실행력↑…본원 경쟁력 확보 전 종목 시세 보기 가 26일 서울 중구 본사에서 제53기 정기 주주총회와 이사회를 열고 김종우 사장을 신임 대표이사로 선임하며 새로운 리더십 체제를 본격 출범시켰다.

SKC는 "SKC 전략 담당 임원과 투자사 대표를 역임한 김 사장은 축적된 경험을 바탕으로 기존 사업의 펀더멘털을 강화하고, 글라스 기판 등 미래 신사업의 성공적인 안착을 이끌 적임자"라고 설명했다.

김종우 SKC 대표이사가 26일 서울 중구 본사에서 제53기 정기주주총회에 참석해 주주들에게 경영현황을 설명하고 있다. SKC AD 원본보기 아이콘

김 사장은 이날 주주총회 직후 열린 주주간담회에서 경영 현황을 투명하게 공유하며, SKC의 도약을 위한 '안정, 회복, 성장'이라는 3대 핵심 미션을 제시했다.

특히 미래 성장 동력 확보를 위한 구체적인 투자 계획과 재무구조 개선 방안을 상세히 설명했다. 먼저 유상증자로 확보한 자금 1조원 가운데 약 5900억원을 핵심 신사업인 글라스 기판(앱솔릭스)에 투입한다. 구체적으로는 설비투자(캐펙스·CAPEX)에 약 4700억원, 운영자금에 1200억원가량을 배정하고 미국 조지아 공장의 상업 생산과 글로벌 파트너사(AMAT) 협력, 장비 고도화 등을 가속할 계획이다. 나머지 약 4100억원은 차입금 상환에 활용해 선제적인 재무 건전성 제고에 나선다. 현재 233% 수준인 부채비율을 142%까지 대폭 낮춰 신용등급 개선에 대한 기대감을 높이고 향후 양질의 자금 조달 및 추가 투자 여력을 확고히 다진다는 방침이다.

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기존 사업의 턴어라운드(회복) 로드맵도 공개했다. 동박 사업은 말레이시아 공장 중심의 원가 구조 개선을 통해 수익성을 회복하고, 반도체 소재 사업은 베트남 공장 증설 및 고대역폭 메모리(HBM)용 고부가 테스트 소켓 매출 확대를 통해 고수익 기조를 다질 계획이다. 이번 주총에서는 SK㈜에서 투자와 포트폴리오 기획을 두루 거친 재무 전문가로 작년 말 SKC 재무부문장(CFO)에 선임된 박동주 CFO가 사내이사로 선임됐으며, 임기가 만료되는 두 명의 독립이사도 재선임 됐다. 아울러 이날 이사회에서는 현재 이사회 의장인 채은미 독립이사가 차기 의장으로 재선임됐다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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