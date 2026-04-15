지난해 대비 수송객수 24.2%↑

제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,280 전일대비 100 등락률 +1.93% 거래량 204,626 전일가 5,180 2026.04.15 13:28 기준 관련기사 제주항공·열린의사회, 라오스서 28번째 의료봉사 진행 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 제주항공, '대기예약 서비스' 도입…"취소 좌석 발생 시 자동 예약" 전 종목 시세 보기 은 1분기 국적 저비용 항공사 중 가장 많은 수송객수를 기록했다고 15일 밝혔다.

제주항공 B737-8 항공기. 제주항공 AD 원본보기 아이콘

국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공 1분기 수송객수는 331만1358명으로 지난해 1분기 266만5579명 대비 24.2% 증가했다. 국내선은 109만9756명, 국제선은 221만1602명으로 집계되며 전년 동기 대비 각각 27.4%, 22.7% 늘었다.

운항편수는 1만9231편으로 지난해 1분기 1만7463편 대비 10.1% 증가했다. 국내선 6218편, 국제선 1만3013편으로 각각 12.4%, 9.1% 확대됐다.

특히 수송객수 증가율(24.2%)이 운항편수 증가율(10.1%)을 크게 웃돌며, 공급 확대 대비 수요 증가가 더 가파르게 이뤄진 것으로 나타났다.

제주항공 올해 1분기 탑승률은 91.9%로 국적 항공사 평균 탑승률 88.8% 대비 약 3.1%포인트 높았고 특히 3월 국내선 탑승률은 91.7%로 전체 국적사 3월 국내선 평균 탑승률 83.6%를 웃돌며 최상위권을 기록했다.

제주항공은 올 1월 기업결합에 따른 시정조치의 일환으로 배분받은 김포-제주 슬롯을 모두 활용해 지난 3월 29일부터 김포-제주 노선에 하루 왕복 4회 증편 운항하고 있으며, 5월 12일부터는 인천-제주 노선에 주 2회 시범운항을 시작해 인천공항을 통해 입국한 외국인 여행객의 제주 여행 편의를 높일 계획이다.

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제주항공 관계자는 "탄력적인 노선 운영으로 변화하는 여행 수요에 유연하게 대응하고 있다"며 "시장 변동성이 큰 상황에서도 효율적인 운항을 통해 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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