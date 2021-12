"인권침해 심각하다" 국민 42% 느껴

인권위, 2021년 국가인권실태조사 결과 발표

"차별 심각"도 34%→47%

피해집단 경제적 빈곤층 최다

[아시아경제 이관주 기자] 인권침해와 차별에 대해 심각하게 생각하는 국민들이 늘어난 것으로 나타났다.

21일 국가인권위원회가 지난 7~11월 성인 남녀 1만7593명을 대상으로 실시한 ‘2021년 국가인권실태조사’ 결과, 인권침해가 심각하다고 느끼는 응답비율은 41.8%를 기록했다. 2019년 54%에서 2020년 30.4%로 낮아졌다 1년 만에 상승한 것이다.

차별이 심각하다고 느끼는 응답비율도 2019년 69.1%에서 지난해 33.7%로 하락했다가 올해는 47.4%로 상승 반전했다. 인권침해나 차별을 받는 집단으로 경제적 빈곤층(35.6%)을 가장 많이 꼽았고, 장애인(32.9%), 이주민(22.3%), 학력/학벌이 낮은 사람(16.7%) 순이었다. 인권침해나 차별이 발생하기 쉬운 상황(복수응답)은 경찰·검찰 조사나 수사를 받을 때라는 응답이 36.7%로 가장 많았다.

인권침해나 차별의 가해자(복수응답)는 잘 모르거나 친하지 않은 사람이 65.2%로 가장 높았고, 가족ㆍ친인척 이외 아는 사람(56.7%), 자연ㆍ생활환경(29.2%), 가족 또는 친인척(18.9%) 순이었다. 구체적인 관계ㆍ상황을 보면, 직장 상사나 상급자라는 응답이 29.0%로 가장 많았고, 주변 생활환경(소음, 문화 및 편의시설 부족 등)(19.2%), 이웃ㆍ동호회 등 내가 속한 집단(16.1%), 서비스업 사업자 및 종사자(13.0%) 등의 순으로 높았다.

인권침해나 차별을 받았을 때 10명 중 7명(72.8%)은 아무런 행동을 하지 않았다고 답했다. 그 이유는 오히려 문제가 더 심각해질 수 있어서(33.9%), 별일 아니라고 생각해서(21.8%), 어떻게 대응할지 몰라서(21.6%) 등이었다.

10명 중 8명(78.6%)은 인터넷 사이트에 개인정보를 입력할 때 신상정보가 유출될 것 같아 불안함을 느꼈으며 국민 절반(50.3%)은 개인정보 수집 및 이용 동의 체크 시 내용을 모두 확인한다고 응답했다. 안전을 위해 공공장소에 CCTV를 설치해 촬영하는 것은 사생활 침해라는 의견에 동의한 사람은 30.3%였다.

혐오 표현을 접한 경험(복수응답)은 54.8%, 접한 경로는 TV/라디오(49.6%), 온라인 포털ㆍ카페ㆍ커뮤니티(38.4%), 인터넷 방송(36.7%), 친구ㆍ가족ㆍ지인(19.0%) 순이었다. 혐오 표현 대상(복수응답)은 정치인이 39.7%로 가장 높고, 여성(32.1%), 성소수자(28.5%), 특정 종교인(27.0%), 연예인(23.6%) 등의 순이었다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr