'털린 내 정보 찾기' 운영 한 달 만에 18만명 조회

이용자 10명 중 1명은 계정정보 유출 사실 확인



[아시아경제 구은모 기자] 자신의 개인정보가 유출됐는지 확인할 수 있는 '털린 내 정보 찾기 서비스' 이용자가 운영 한 달 만에 18만명을 넘어섰다. 서비스 이용자 10명 중 1명은 이를 통해 계정정보(아이디·패스워드)가 유출된 사실을 확인한 것으로 나타났다.

21일 개인정보보호위원회에 따르면 '털린 내 정보 찾기 서비스'를 시작한 지난달 16일부터 이달 15일까지 모두 18만2218명이 계정정보 유출 여부를 직접 조회했다.

'털린 내 정보 찾기 서비스'는 이용자가 사용하는 온라인 계정 정보(아이디·패스워드)를 입력하면 유출된 이력을 알려주는 서비스다. 개인정보위와 한국인터넷진흥원은 다크웹 등에서 불법 유통되는 2300만건의 국내 계정정보와 구글에서 제공하는 비밀번호 진단 서비스(40억여건) 등을 활용해 유출 여부를 확인할 수 있도록 해당 사이트를 구성했다.

한 달간 '털린 내 정보 찾기 서비스'를 통해 계정정보 유출 여부를 조회한 18만여 명 가운데 계정정보 유출이 확인된 이용자는 1만8095명으로, 이용자 가운데 유출이 확인된 비율(일치율)은 9.93%로 나타났다.

또 서비스 개시 후 유출 이력 확인에 따른 회원 탈퇴 대행 서비스(e프라이버시 클린 서비스) 이용자도 급증했다. 'e프라이버시 클린 서비스' 일평균 방문자는 유출 조회 서비스 개시 전 6685명에서 서비스 개시 후 한 달 동안 1만1190명으로 급증했다.

