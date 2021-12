EU, 노바백스 코로나19 백신 승인..."오미크론용 백신은 내년부터 생산"

[아시아경제 이현우 기자] 유럽연합(EU)이 미국 제약사 노바백스가 개발한 코로나19 백신의 조건부 판매를 승인했다. EU 역내 5번째 백신 승인으로 최근 오미크론 변이 확산세에 따른 조치로 풀이된다. 다만 노바백스는 내년부터 오미크론 변이용 백신을 생산할 수 있다고 밝혀 실제 접종은 내년 1분기부터 이뤄질 것으로 예상되고 있다.

20일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU집행위원장은 이날 트위터에 올린 글에서 "노바백스 백신의 사용을 승인했다"면서 "5개의 백신을 승인해 포트폴리오가 다채로워졌다. 백신 접종과 추가접종(부스터샷)은 코로나19에 대항한 최고의 보호책"이라고 말했다.

앞서 EMA는 이날 전문가 회의를 통해 18세 이상의 코로나19 예방을 위해 이 백신의 사용 승인을 권고했다. EMA 산하 약물사용자문위원회(CHMP)는 노바백스 백신의 데이터가 확고하고, 효능, 안정성, 품질 측면에서 EU의 기준을 충족한다고 평가했다.

EMA에 따르면 노바백스 백신은 미국과 멕시코, 영국에서 4만5000명을 상대로 진행한 임상시험 결과, 코로나19 예방효능이 90%에 달하는 것으로 추산됐다. 미국과 멕시코에서 진행한 임상시험에서는 2회 접종 이후 7일이 지나면 코로나19 예방효능이 90.4%였고, 영국에서 진행한 임상시험에서 예방효능은 89.7%로 나타났다.

EMA는 "다만 노바백스 백신은 오미크론을 포함한 다른 변이들에 대한 예방효능에 관한 자료는 아직 제한적"이라고 밝혔다. 노바백스는 앞서 오미크론을 겨냥한 백신을 내년부터는 생산할 수 있다고 밝힌 바 있다. 이에따라 EU 내에서도 실제 접종은 내년 1분기부터 시작될 것으로 전망된다. 노바백스는 향후 오미크론 변이 예방효능에 대한 자료를 강화해 미 식품의약청(FDA)에도 승인 요청을 제출할 계획으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr