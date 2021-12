▶안정자씨 별세, 문병수 모친상, 이용석, 설인배(주택금융공사 이사), 이해권, 안병학 장모상 = 20일 고려대학교 구로병원 장례식장 B107호실, 발인 22일 오전 8시. 02-857-0444

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr