[아시아경제 송승섭 기자]모더나 코로나19 백신의 부스터샷이 오미크론 변이 중화항체를 37배 증가시킨다는 발표가 나왔다. 중화항체란 병원체나 감염성 입자가 신체에 침투했을 때 생물학적 영향을 중화해 세포를 방어하는 항체다.

20일 미국 바이오 기업 모더나는 자사의 백신 추가접종에 대한 연구 결과를 이같이 밝혔다. 모더나는 백신 접종자를 대상으로 한 자체 연구를 진행했다.

연구에서 투여한 부스터샷 용량은 50㎛이다.

