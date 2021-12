[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김재호 광주광역시 광산구의원(하남동, 첨단1·2동, 비아동, 임곡동)이 20일 한국노인장기요양기관협회 광산지회로부터 감사장을 받았다.

평소 어르신들의 복지 증진에 지대한 관심을 갖고 노인복지시설 어르신의 건강 증진과 편안한 노후를 위해 힘써 온 점을 높이 평가 받았다.

김 의원은 “코로나로 힘든 시기에 어르신을 위한 최일선 현장에서 수고하는 모든 노인복지 종사자분들에게 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 어르신과 관련 종사자들, 더 나아가 주민이 감동할 수 있는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.

