오미크론 확산, 중국경제 둔화 우려에…아시아 증시 일제히 하락세

[아시아경제 송승섭 기자]아시아 증시가 코로나19 새 변이인 오미크론 확산과 중국경제에 대한 우려로 20일 일제히 하락했다.

주요외신에 따르면 이날 일본 도쿄증시의 닛케이225 평균주가는 2.13% 급락했다. 중국 상하이종합지수(-1.07%)와 선전종합지수(-1.77%)도 하락세를 보였다. 한국 코스피(-1.81%)와 대만 자취안지수(-0.81%)도 마찬가지였다.

이는 오미크론 변이 확산의 영향으로 보인다. 네덜란드가 전국에 봉쇄령을 선언하는 등 유럽과 미국 일대의 코로나19 확진자가 늘면서 투자심리가 악화했다는 분석이다.

중국 인민은행의 1년 만기 대출 대출우대금리(LPR) 인하 결정 역시 투자 불안감을 키웠다. 금리를 내려야 할 만큼 중국 성장세가 둔화됐다는 시그널을 시장에 줬기 때문이다. 이날 인민은행은 해당 금리를 3.85%에서 3.80%로 0.05%포인트 내렸다. 이는 지난해 4월 이후 20개월 만이다.

한편 중국을 제외한 세계 주요국의 중앙은행은 통화긴축 정책으로 전환하는 추세다. 최근 영국 영란은행(BOE)은 주요국 중앙은행으로는 코로나19 이후 처음으로 금리 인상을 단행한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr