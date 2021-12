주택금융공사, ESG 경영 중소기업에 금융지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사(HF)가 ESG 경영 활성화를 위해 우수 중소기업을 대상으로 금융지원에 나선다.

ESG 경영은 환경 Environment, 사회적 책임 Social, 지배구조 Governance의 줄임말을 뜻한다.

한국주택금융공사는 IBK기업은행과 ‘ESG 경영 중소기업 지원 활성화를 위한 금융지원 협약’을 체결했다.

협약에 따라 HF 공사와 IBK기업은행은 150억원 규모의 펀드를 조성해 전국의 중소기업 중 ▲친환경 기업 ▲사회적 책임 이행 기업 ▲지배구조 우수기업이 낮은 금리로 대출을 이용하도록 지원한다.

대출한도는 기업당 5억원이며 기업별로 산출된 금리보다 연 1.30% 포인트 이상 낮은 금리가 적용된다.

공사 관계자는 “중소기업의 ESG 경영 도입과 실천을 지원해 ESG 생태계 구축에 선도적인 역할을 수행하겠다“고 말했다.

HF 공사는 정부 정책 이행을 위해 HF형 ‘ESG 경영 추진계획’을 수립했다. 정책은 한국판 뉴딜과 친환경·포용 경제로의 전환을 위한 것이다.

HF 공사는 정책 이행 20대 중점과제를 기반으로 100대 세부 실행과제를 도출하고 있다.

