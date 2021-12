위메이드, 애니팡 개발사 '선데이토즈' 인수

[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 '애니팡'으로 유명한 선데이토즈를 인수한다고 20일 밝혔다.

위메이드는 이번 인수를 통해 블록체인 플랫폼 위믹스의 캐주얼 게임을 강화하고 소셜 카지노 장르까지 확대한다는 계획이다.

선데이토즈는 애니팡 시리즈를 비롯해 자회사를 통해 슬롯메이트, 일렉트릭 슬롯 등 소셜 카지노 게임을 서비스하고 있다.

선데이토즈 자회사 플레이링스는 내년 대체불가토큰(NFT) 기반 소셜 카지노 게임으로 글로벌 시장 공략을 선언하며 블록체인 게임 시장에 도전장을 내밀었다.

위메이드는 올해 '게임을 즐기면서 재화를 얻는 P&E(Play and Earn)'이라는 새 패러다임을 제시했다. 동시접속자 130만명의 기록을 세운 '미르4'를 비롯한 블록체인 게임들을 글로벌 시장에 서비스하고 있다.

장현국 위메이드 대표는 "위믹스는 모든 장르의 게임이 블록체인 게임으로 신속하게 변혁할 수 있는 플랫폼"이라며 "위믹스 생태계 확장을 위한 인수합병(M&A)를 유례없이 과감하게 글로벌 하게 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

