[아시아경제 이민지 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 504,200 전일대비 4,700 등락률 -0.92% 거래량 85,924 전일가 508,900 2021.12.20 14:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효"코스피, 장초반 '2980선' 약세 ...외국인·기관 순매도 close 은 결산배당으로 1주당 920원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 200억9187만원이다.

