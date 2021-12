[아시아경제 이민지 기자] 이미지스 이미지스 115610 | 코스닥 증권정보 현재가 2,690 전일대비 230 등락률 +9.35% 거래량 2,038,331 전일가 2,460 2021.12.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”이미지스, 터치패널(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 10.13% ↑이미지스, 터치패널(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 5.24% ↑ close 는 106억8012만원 규모로 CIRQUE CORPORATION으로부터 노트북용 터치 IC 공급계약을 수주했다고 20일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 59.8%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr