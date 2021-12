전남도가 인정한 ‘인사정책’ 함평군 우수상 수상

2021년 전남도 인사 분야 평가, 투명하고 공정한 인사 운영 시스템 호평





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 전남도가 실시한 ‘2021년 인사 분야 우수 시·군 평가’에서 우수상 수상의 영예를 안았다.

20일 군에 따르면 ‘2021 인사 분야 우수 시·군 평가’는 전남도가 22개 시·군을 대상으로 인사업무에 적극적으로 협조하고 탁월한 성과를 거둔 지자체를 평가해 시상하기 위해 마련됐다.

함평군은 ▲도 전입 시험 추천 및 합격 현황 ▲국가유공자와 장애인·5급 이상 여성 공무원 임용 목표 달성도 ▲도-군 간 인사교류 ▲우수사례 및 시책 등 4개 심사항목에서 높은 점수를 받았다.

군은 일과 성과 중심의 공정하고 투명한 인사를 목표로 근무성적평정위원회 2단계 실시, 임기제 공무원·공무직 채용 전문기관 위탁 시행, 공무원 5대 비위행위 무관용 원칙 등 혁신적인 인사정책을 실시하고 있다.

또 팀장급 직원을 강사로 한 신규공무원 교육을 해 팀장 역량 강화뿐 아니라 신규자들의 공직사회 적응력을 향상했다. 보건소 조직 확대 개편을 통한 신종 감염병 대응 등 보건 행정 수요에 적극 대응, 선제적이고 유연한 인사정책을 운영했다.

군 관계자는 “국민권익위원회가 실시한 2021년도 인사업무 청렴도 평가에서 만점을 기록한 데 이은 수상이라 의미가 남다르다”며 “깨끗하고 투명한 함평군의 인사행정이 대내외적으로 인정받고 있는 것 같아 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

이상익 군수는 “이번 수상으로 민선 7기 들어 일관되게 강조해온 공정하고 투명한 인사 운영 시스템이 정착되고 있는 것 같다”며 “앞으로도 ‘일과 성과’ 중심의 인사정책 추진으로 조직의 역량을 강화하고 청렴한 공직문화 정착을 위해 앞장서겠다”고 밝혔다.

