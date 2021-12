이재명 “남성 집으로 보내는 것 고민해야..육아·출산, 개인만의 책임 아니야”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 20일 "출생은 개인이 선택하지만 보육·양육·교육은 완전히 국가, 공동체의 책임이라고 생각해야 한다"고 했다.

이 후보는 이날 오전 서울 여의도 당사에서 가진 전국민 선거대책위원회 회의에서 "출산·육아·보육이 개인의 책임이라는 고정관념에서 벗어나야 한다"며 이같이 말했다. 이날 선대위 회의에는 위탁부, 위탁모, 싱글맘, 싱글대디 등 다양한 모습으로 아이를 키우고 있는 일반인 8명이 참석했다.

이 후보는 "우리나라 합계 출산률이 전 세계에서 가장 낮다"며 "우리사회 성장이 정체되며 미래에 대한 희망이 사라진 게 이유일 것이고, 출산·육아·양육·보육 책임을 개인이 전적으로 부담하고, 특히 여성이 거의 전담하사디시피하는 비생산적 구조에 기인할 것"이라고 했다.

이 후보는 "지금까지는 어떻게 하면 여성을 일터로 보낼까 고민했다면 이제 어떻게 하면 남성을 집으로 보낼까 고민해야 한다"고 말했다.

그러면서 "'정상가족'이라는 말이 마음에 안 들던데 지금까지는 전통적 형태의 가족 유형을 중심으로 정책을 만들어 집행에 왔다"며 "요즘 이와 다른 형태 가족이 너무 많다. 다양한 형태의 가족을 전제로 보육 정책, 교육 정책에 변화를 줘야 한다"고 말했다. 이 후보는 그동안 선대위가 발표한 ▲초등돌봄 최소 오후 7시까지 제공 ▲출산휴가·육아휴직 자동 등록해 사용 제고 ▲유치원과 보육시설 통합 등도 언급했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr