가족리스크 부상하자…국민의힘 "네거티브 그만" 민주당 "검증은 책무"

[아시아경제 나주석 기자] 대선후보 가족 관련 검증 문제가 쟁점으로 부상하면서 국민의힘은 네거티브 전쟁 등을 거론하며, 대응을 자제하겠다는 입장을 피력했다. 반면 더불어민주당은 검증은 필요하다며 가족 관련 검증 문제에 대한 고삐를 놓지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

20일 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장은 국회에서 진행된 중앙선대위 회의에서 "다음에 집권하게 될 대통령 후보들의 내년도 일이 매우 막중함에도 불구하고 정치권에서 진행되는 양상을 보면 네거티브 전쟁을 하고 있지 않나 이렇게 생각한다"고 지적했다.

이어 "정치권에 분명하게 당부를 드리고 싶다"면서 "내년도 우리나라가 직면하고 있는 여러가지 사태를 놓고 봤을 때 지금 대통령에 출마하고 있는 후보들이 어떻게 그러한 문제들을 갖다가 해결할 것인가, 이런 점에 포커스를 맞춰서 논쟁해야지 더이상 네거티브 전쟁은 그만했으면 하는 이런 당부의 말씀을 드린다"고 말했다.

반면 민주당은 검증의 필요성을 역설하고 나섰다. 박광온 민주당 선대위 공보단장은 "검증을 네거티브로 보는 것이 타당하냐"며 "끊임없이 확인하고 보도하는 것이 언론의 제1 책무 중 하나인데 정당도 그 일을 게을리해서는 안 된다"고 말했다.

