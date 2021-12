휴마시스, 코로나19 오미크론 변이 검출 확인

[아시아경제 유현석 기자] 현장형 신속검사 전문기업 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 18,350 전일대비 700 등락률 +3.97% 거래량 1,991,767 전일가 17,650 2021.12.20 11:48 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!확진자 비상, “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다! close 는 20일 오미크론 변이 검출이 가능하다고 밝혔다.

이번에 평가받은 휴마시스제품은 항원진단키트 ‘Humasis COVID-19 Ag Test’ 및 자가검사키트인 ‘Humasis COVID-19 Home Test’ 등 2종이다. 회사는 남아공 현지 국립대학과 연계해 오미크론 변이에 감염된 임상검체 30개에 대한 평가를 진행했다. 그 결과 93.3% 민감도(양성인 검체를 양성으로 확인할 수 있는 비율)를 확인했다.

지난달 25일 남아공 국립전염병연구소(NICD)가 코로나19의 새로운 변이인 오미크론에 대해 발표한 이후 해당 바이러스가 빠르게 확산 중인 가운데, 현재 국내 오미크론 감염자는 178명으로 확진자 비율이 점차 증가되고 있는 추세다.

휴마시스 관계자는 “빠르게 확산되는 오미크론 바이러스에 대해 휴마시스 제품은 기존 코로나19 바이러스 검출 성능과 차이가 없이 검출이 가능한 것으로 확인했다”며 “전세계적으로 확산되는 코로나19로 국내를 비롯한 미국, 베트남, 브라질, 유럽 등 진단키트의 수요에 맞춰 제품의 생산 가동률을 최대로 끌어 올려 제품 공급에 박차를 가하고 있다”고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr