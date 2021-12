'백골부대' 향한 윤석열 "군 월급 인상, ROTC 복무 기간 4개월 감축"

철원 방문해 경계 근무 군인 격려

군인 처우 개선, 유공자 예우에 집중

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 성탄절을 앞둔 20일 강원도 철원의 군 부대를 방문해 장병들을 격려하고 군의 처우 개선을 위한 공약을 제시하며 '군심(軍心)'에 힘을 실었다.

윤 후보는 이날 강원도 철원군 육군 3사단 '백골 부대' 관할의 OP(관측소)에 방문해 경계 근무 중인 군 장병을 격려했다. 오후에는 군 가족들과 오찬을 가진 후 공공 산후조리원에 방문해 전방지역 주민들의 의견을 들을 예정이다.

이날 윤 후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 군인 처우 개선을 위한 대안도 함께 제시했다. 그는 위험근무수당, 특수업무수당, 초과근무수당 등 각종 군 수당 지급 체계를 개편해 직업 군인의 처우와 장교·부사관 등 초급 간부의 복무 여건을 개선하겠다고 했다. 군 주거지원 정책으로는 군인 아파트와 1인가구 숙소를 중심으로 전면 개편하겠다고 밝혔다.

"병역 의무 이행에 대한 사회적 존중의 문화를 만들어 나가겠다"며 병사 월급을 인상하겠다는 공약도 내놨다. 현역병의 국민연금 가입 기간을 군 복무 기간 전체로 확대하고, 군 생활 동안 안전보장보험을 가입하도록 하겠다고도 약속했다. 또 학군장교(ROTC) 복무 기간을 현행 28개월에서 24개월로 감축하겠다고 주장했다.

6.25 전쟁과 월남전에 참전한 국가유공자 수당을 두 배 가량 인상하고 보훈대상자 상이등급 기준을 개선하겠다고도 밝혔다. 윤 후보는 "공동체를 지키기 위해 헌신하는 것보다 더 숭고한 일이 어디에 있겠느냐"며 "군 복무를 문자 그대로의 영예로운 일로 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr