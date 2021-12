대홍기획, 여성가족부 가족친화 우수기업 장관 표창

[아시아경제 임춘한 기자] 대홍기획은 ‘2021 가족친화 우수기업’ 여성가족부 장관 표창을 받았다고 20일 밝혔다.

가족친화인증 사업은 가족 친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 인증을 부여하는 제도이다. 대홍기획은 지난 2016년부터 3회 연속 가족친화인증기업으로 선정됐다.

대홍기획은 복지 포인트 지급, 주택자금 대출, 자녀 입학 및 학자금 지원 등 임직원 생애주기에 맞춰 복지제도를 설계했다. 특히 일·생활 양립을 위한 조직문화 혁신 제도로 자유로운 휴가 사용을 보장하는 휴가 자가 결재, 장기근속 직원에게 주어지는 리프레시 휴가, 배우자 출산휴가 의무 시행 등의 복지제도를 시행 중이다.

대홍기획 관계자는 “앞으로도 다양한 복지제도를 통해 회사와 직원이 자긍심을 갖는 일 하기 좋은 기업이 되기 위해 노력할 계획”이라고 말했다.

