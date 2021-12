신협, '어부바' 콘텐츠 공모전 실시

"내 인생의 한 순간을 담아주세요"

[아시아경제 이광호 기자]신협중앙회는 내년 1월 28일까지 신협 '어부바' 콘텐츠 공모전을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 공모전은 지난해 창립 60주년을 맞아 진행한 에세이 공모전을 이은 행사로, 올 한 해 신협에 보내주신 성원에 보답하고, 국민들의 따뜻한 연말을 응원하기 위해 기획됐다.

누구나 참여 가능한 이번 공모전은 '어린시절 포대기 속에서 느낀 엄마의 사랑이나 포근한 어부바의 마음이 담긴 가슴 찡한 사랑 이야기' 등 인생의 따뜻하고 포근했던 순간을 어부바 캐릭터를 활용해 온라인 콘텐츠로 자유롭게 담아내면 된다.

형식은 동영상, 웹툰, 카드뉴스, 애니메이션 드라마, 모션그래픽, 뮤직비디오 등 온라인으로 확인 가능한 모든 방식으로 가능하다. 동영상은 60초 내외, 720p 이상, 500MB 이하이며, 웹툰 및 카드뉴스는 10장 내외, 사진 및 그림 등으로 제작, 15MB 이하의 분량으로 제작하면 된다. 응모는 1인 1편만 가능하다.

공모전 결과는 내년 2월 21일 여성조선 홈페이지에 게재되며 대상 1명, 우수상 2명 외 총 43명을 선정, 총 1300만원 상당의 상금이 부상으로 수여된다. 시상식은 3월에 진행되며, 자세한 내용은 여성조선 홈페이지에서 확인가능하다.

박규희 신협 홍보본부장은 "연말을 맞아 어부바의 따뜻한 마음을 담은 온라인 콘텐츠 공모전을 준비했다"며 "올 한 해 신협에 보내주신 성원에 감사 드리며, 인생의 어부바한 순간을 회상하며 따뜻한 연말 맞으시길 바란다"고 전했다.

