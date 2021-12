[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교 건축학과가 2021년 부산 국제건축 대전에서 1위를 했다.

동명대는 2021년 부산 국제건축 대전에서 특선에 한동훈, 장려에 황수경, 민건영 등 38명의 수상자를 배출했다. 2020년에는 34명이 입선 이상의 성적을 보였다.

동명대 측은 “수상실적은 초대형 국고지원 사업 적극 참여, 학생의 유럽 각국, 미국 등 해외 건축 연수, 우수기업체 인턴지원, 각종 장학금과 전공 자격증 무상교육, 첨단기자재, 동아리 활동지원과 경진대회 등 내실 있는 프로그램의 종합 결실로 평가한다”라고 말했다.

동명대 건축학과는 대한민국건축 대전에서 2020년~2021년 2년간 학생 10명이 수상했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr