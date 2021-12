삼성카드, '삼성 iD 에너지 카드' 출시…"주유 시 월 최대 3만원 할인"

고속도로 통행료 10% 할인, 주차장·대리운전 10% 할인

대중교통·택시·전기차 10% 할인, 스타벅스 드라이브 스루 30% 할인

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 운전자들의 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 혜택을 담은 주유, 자동차 특화 카드, '삼성 iD 에너지 카드'를 출시했다고 20일 밝혔다.

이 카드는 혜택 주유소 범위가 넓고, 심플한 주유 할인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 또 대중교통, 전기차 충전, 스타벅스DT 등 자동차 운행 고객의 다양한 생활 패턴을 반영한 새로운 혜택을 탑재했다.

우선 운전자들이 자동차를 운행하면서 필수로 이용하는 ▲주유 ▲고속도로 통행료 ▲주차장·대리운전 이용 건에 대해 결제일 할인 혜택을 제공한다. 주유 건별로 1만원 이상 결제시 1만원 결제일 할인 혜택을 전월 이용금액에 따라 월 최대 3회, 합산 3만원까지 제공한다. 주유 혜택은 ▲SK에너지 ▲GS칼텍스 ▲S-OIL ▲현대오일뱅크 주유소 이용 건에 대해서 제공된다.

고속도로 통행료 결제시 10% 결제일 할인 혜택도 제공된다. 이 카드로 통행료를 직접 결제한 경우뿐만 아니라, 이 카드를 보유한 고객이 '삼성후불하이패스카드'로 결제한 경우에도 동일하게 혜택을 받을 수 있다. 혜택은 통행료 이용건을 합산해 월 최대 5000원까지 제공된다. 그 밖에 주차장, 대리운전 10% 결제일 할인혜택을 월 최대 5000원까지 제공한다.

기본적인 운행 관련 혜택 외에도 자동차 생활과 관련된 다양한 혜택을 제공한다. 먼저 ▲대중교통▲택시▲전기차 충전요금 이용금액의 10% 결제일 할인혜택을 제공한다. 혜택은 각 영역에서 이용한 금액을 합산해 월 최대 5000원까지 제공된다.

또 스타벅스 드라이브 스루 이용시 30% 결제일 할인 혜택을 제공한다. 스타벅스 드라이브 스루 매장에서 마이 DT 패스를 통해 삼성 iD 에너지 카드로 결제한 경우, 스타벅스 드라이브 스루에서 이용한 금액을 합산해 월 최대 5000원까지 제공된다. 이외에도 차량 점검 서비스 혜택을 제공한다. 이 카드 보유 고객은 스피드메이트에서 엔진오일 교환 시 2만원 현장 할인 혜택을 연 2회 받을 수 있으며, 차량 안전점검, 타이어 펑크 수리, 타이어 위치 교환 서비스를 연 1회 무료로 받을 수 있다.

이상의 혜택은 전월 이용금액 50만원 이상 시 제공된다.

연회비는 국내전용 및 해외겸용(비자) 모두 2만원이며 연간 최대 64만원의 혜택을 받아볼 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr