[인사] IBK투자증권

◇ 임원 승진

<수석전무>

▲ IB사업부문장 이동구

<전무>

▲ 준법감시본부장 신호철 ▲ 리스크관리본부장 허영범

<상무>

▲ 자산관리본부장 이창섭 ▲ 부동산금융본부장 우규택

<상무대우>

▲ Trading본부장 박기현 ▲ 디지털영업본부장 전장석

◇ 임원 신규선임 및 보임

<본부장>

▲ 리서치본부장 이승훈

◇ 보임

<부장>

▲ 혁신기업분석부장 이건재

이민지 기자 ming@asiae.co.kr