진중권, 尹 향해 "배우자 경력 위조, 인정·사과 해야 한다"

"공정 말하는 이라면 자신에게 더 가혹한 잣대 들이대야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 진중권 전 동양대 교수가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨를 둘러싼 허위경력 의혹과 관련해 "일단 경력위조 사실을 인정하고, 사과해야 하고, 허위나 과장 보도에 대해서는 차후에 건조하게 해명하는 게 옳은 길"이라고 목소리를 높였다.

진 전 교수는 19일 자신의 페이스북에 글을 올려 "문제는 잘못을 했다는 게 아니라, 그 사실이 드러났을 때 어떻게 처리하느냐는 것"이라며 "공정을 말하는 이라면 자신에게 더 가혹한 잣대를 들이대야 (한다)"며 이같이 말했다.

이어 "민주당이 제기한 (김씨 관련) 의혹 중에 가짜도 있을 것이고, 언론이 제기한 의혹 중에 부풀려진 것도 있을 것"이라면서도 "하지만 그것은 검증에 따른 자연스러운 과정으로 봐야(한다). 무슨 의혹 제기를 확인된 사실만 갖고 하나. 그렇기 때문에 법에서도 설사 폭로가 허위였다 하더라도 공익의 목적이 있고 그렇게 믿을 만한 이유가 있었다면 죄를 묻지 않는 것"이라고 설명했다.

진 전 교수는 "중요한 것은 문제가 된 경력들이 터무니없이 부풀려져 실체적으로는 허위라는 사실"이라며 "그런데 그것을 인정하지 않고 상대의 공격 중에서 과도한 부분만 부각해 허위경력이 부분적으론 진실이라고 우기는 태도를 버리지 않고 있다는 게 문제. 과거의 일을 이제 와서 바꿀 수는 없는 일. 바꿀 수 있는 것은 오직 현재의 태도뿐"이라고 강조했다.

아울러 진 전 교수는 "이 정도 판단을 못 한다면 대통령이 될 수 없다"며 "설사 대통령이 된다고 하더라도 문제"라고 윤 후보를 비판하기도 했다.

