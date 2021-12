독일 보건부장관 "크리스마스 전 봉쇄조치 없어...백신이 유일한 해결책"

"백신 접종 의무화로 접종격차 줄여야"

인구 70% 접종완료...백신 의무화 반발 심화

[아시아경제 이현우 기자] 카를 라우터바흐 독일 보건부장관이 크리스마스 연휴에도 독일 전역에 광범위한 봉쇄조치는 없을 것이라고 선을 그었다. 최근 오미크론 변이 확산세에 따른 방역조치 강화에 대한 반발로 시위가 이어지는 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 하지만 독일정부가 백신 의무화 정책을 계획 중인 것으로 알려지면서 백신패스 등 방역조치에 대한 독일 시민들의 반발은 더욱 거세질 전망이다.

19일(현지시간) 라우터바흐 장관은 이날 독일 공영 ARD 방송과 인터뷰에서 "오미크론 변이에 따른 5차 확산세가 심화되고 있지만 크리스마스 전에 봉쇄조치는 없을 것"이라면서 “백신 접종 의무화로 지역별 예방접종 격차를 좁히면 오미크론 변이 확산세를 극복할 수 있다고 믿는다”고 밝혔다.

해당 발언은 최근 독일 뿐만 아니라 오스트라, 벨기에, 네덜란드, 영국 등 유럽 대부분 국가에서 정부의 방역조치 강화에 대한 반발 시위가 이어지는 것을 의식한 발언으로 풀이된다. 라우터바흐 장관은 "크리스마스 연휴 이후에도 지난해와 같은 전면적인 봉쇄조치는 검토되고 있지 않다"고 강조했다.

다만 백신접종 의무화가 필수적이라고 강조하며 "접종만이 오미크론 변이를 이겨낼 유일한 해결방안"이라고 설명해 논란이 확산되고 있다. 독일 보건당국에 따르면 독일은 지난주까지 인구의 약 70%가 접종을 완료했다. 그러나 확산세가 다시 거세지면서 시민들은 정부의 백신 접종 정책을 신뢰하지 못하겠다고 반발 중이다.

이날 독일 내 신규확진자는 2만9348명, 사망자는 180명으로 확산세가 계속 이어지고 있다. 오미크론 변이가 우세종이 되면 확진자 숫자가 더 빠르게 늘어날 것이란 우려도 나오고 있다.

