광주전남아스콘공업협동조합 '희망2022나눔캠페인' 동참

전남사회복지공동모금회에 1000만원 성금 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주전남아스콘공업협동조합(이사장 임경준)이 희망2022나눔캠페인 이웃돕기 성금 1000만 원을 전남사회복지공동모금회에 기탁했다.

17일 전남사회복지공동모금회에 따르면 이날 전달식에는 임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장, 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장, 이창호 중소기업중앙회광주전남지역본부 본부장이 함께해 자리를 빛냈다.

전달된 성금은 전라남도 내 어려운 이웃을 비롯해 사회복지기관 및 시설에 지원된다.

임경준 이사장는 “추운 연말에 따뜻한 온정을 전하는 데 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “지역사회를 나눔에 적극 참여해 사회적 책임을 실천하는 조합이 되겠다”고 말했다.

한편 광주전남아스콘공업협동조합(이사장 임경준)은 건설공사의 주요자재인 아스콘(아스팔트콘크리트)을 생산판매하고 있으며 광주·전남지역의 아스콘 제조업체들의 건전한 육성발전을 위해 최선을 다하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr