‘통합돌봄’ 잘 돼가나 … 건보공단 부산울산경남본부, 올해 성과보고회

경남사회서비스원 공동, 지역사회 성과 점검·사례 공유

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산울산경남지역본부는 17일 오후 김해시 경남사회서비스원 대강당에서 통합돌봄 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

공단은 김해시 2개 마을 노인을 대상으로 추진한 지역사회 통합돌봄 사업성과를 점검하고, 우수사례를 공유하는 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

공단과 경남사회서비스원은 올해 이웃이 이웃을 돌보는 지속적이고 안정적인 돌봄 환경을 구축해왔다.

지역사회 주민들로 구성된 서포터즈와 함께 노인에게 영양과 정서지원, 건강관리 및 인지기능 유지?향상을 위한 다양한 활동을 이어 왔다.

성과보고회는 통합돌봄을 주제로 한 샌드아트 공연으로 시작됐다. 사업 추진에 기여한 유공자와 기관에 대한 감사패?표창 수여, 사업 성과 공유 및 우수사례 발표로 진행됐다.

장수목 본부장은 지역사회 재가노인의 건강과 인지기능 유지?향상을 위해 노력한 서포터즈에게 감사패를 전달했다. 서포터즈는 인제대학교 의과대학 노인전문대학원이 맡아왔다.

장 본부장은 “지역사회 통합돌봄은 전 국민의 삶과 직결되는 정책과제인 만큼, 공단은 지역사회와 연계해 국민 삶에 도움 되는 다양한 사업을 펼치겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr