"KB금융서 ISA 가입하고 절세혜택과 경품 받으세요"

[아시아경제 김진호 기자] KB금융그룹은 KB국민은행과 KB증권의 대표 플랫폼인 KB스타뱅킹 등을 통해 개인종합자산관리계좌(ISA)에 가입하는 고객을 대상으로 '절세주면 안 잡아먹지~ 어흥!' 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

KB금융은 ISA통합이벤트를 통해 3가지 유형(신탁형, 일임형, 중개형)의 상품을 가입하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 순금, 백화점 및 영화 상품권 등 다양한 경품을 제공한다.

ISA는 하나의 계좌 안에 예·적금, 펀드 등의 투자상품을 담아서 운용하고 일정 기간 경과 후 발생한 수익을 기준으로 절세혜택을 주는 금융상품이다.

KB금융 관계자는 “ISA를 통한 자산관리에 관심있는 고객을 위해 상품을 한눈에 보고 선택 할 수 있도록 가이드라인 제공 및 통합 이벤트를 실시한다”며 “앞으로도 계열사간 협업을 통해 고객들의 금융니즈에 부합하는 다양한 상품 라인업을 제공할 예정이다”고 말했다.

